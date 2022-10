Portazo: Figueroa va sin sello MPN

“Me siento orgulloso de ser parte del MPN pero me incomoda no sentir orgullo en el presente, cuando tenemos una provincia rica con mucha pobreza”, aseguró.

Figueroa, quien acompañó a Gutiérrez como vicegobernador entre 2015 y 2019, recalcó además que “es intolerable la desigualdad cuando lastima y daña”. “Neuquén está anudada; tanto pujé por desatar el nudo y no he podido, que me di cuenta que es más conveniente cortarlo”, disparó.

Bajo ese posicionamiento, el legislador pidió que lo acompañen “en el arranque de un nuevo tiempo en Neuquén”.

De esta manera, Figueroa no participará finalmente entonces de las elecciones internas del MPN, previstas para el 13 de noviembre. Y marchará directo a las elecciones generales, como candidato a gobernador.

Gutiérrez y el oficialismo del MPN de la Lista Azul (donde también es central el exgobernador Jorge Sapag) habían entablado en septiembre una sociedad con la Lista Azul y Blanca (que tiene como referentes a Marcelo Rucci, actual secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, y a su antecesor Guillermo Pereyra, además exsenador nacional). En esa unidad de cara a noviembre asoma como nombre principal el actual vicegobernador, Marcos Koopmann, quien ya anunció su precandidatura impulsada por Gutiérrez y Sapag.

En últimas horas Pereyra salió a cruzar a Figueroa. “Buscó excusas, seguramente le tenía mucho miedo a la interna”, aseguró.