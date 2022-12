Portugal, otra vez sin paz

Cristiano Ronaldo, quien estuvo en el banco de relevos en la goleada de Portugal a Suiza por 6-1 e ingresó a jugar solo durante un cuarto de hora con el partido definido, no entrenó ayer con el grupo de jugadores suplentes, con miras al cruce de cuartos de final del Mundial, el sábado ante Marruecos, y se quedó en el gimnasio, haciendo tareas regenerativas. El DT Fernando Santos había dejado a “CR7” en el banco ante los helvéticos por un “desplante” que el astro le habría hecho durante una práctica y, para colmo, el equipo brilló ante Suiza, con tres goles de quien lo reemplazó: Gonzalo Ramos. Tras el encuentro, el ex Manchester United no se quedó a celebrar la victoria con sus compañeros en el campo de juego sino que se marchó raudamente al vestuario.