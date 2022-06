Preocupación en distritos PBA por el faltante de gasoil

Cabe recordar que en marzo el mandatario comunal ya había adelantado esta situación al exponer, a través de sus redes, que “vas a cargar combustible y el playero te dice: ‘hay un tope de 4 mil pesos’. Argentina 2022, se viene un invierno duro’ “

El invierno está a la vuelta de la esquina. Y hay preocupación. “El desabastecimiento en Olavarría lo notamos muchísimo, fundamentalmente por la ubicación geográfica que tenemos en la Provincia, y además por el parque automotor y de camiones que tenemos en la localidad todo lo que es el trasporte de cemento, cal y piedra pasa por nuestras rutas, entonces se ve reflejada en una mayor demanda en función de la existencia de las estaciones de servicio”, sostuvo el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio a nivel local, Jorge Hernando.

En diálogo con este medio, el intendente de Pergamino, Javier Martínez, sostiene que “la situación es compleja. Cuesta conseguir”. Y facilita el testimonio de un trabajador rural local. “En las que tienen el precio más barato, está complicado. Fui a buscar y terminé cargando nafta porque no tenían gasoil. No sabían cuándo les llegaba”. Y agrega: “En gasoil de agro te hacen negocio con canje de cereal. No te toman cheque, efectivo, ni transferencia. No se quieren descalzar del dólar. Y te lo dan racionado. Hice canje de dos camiones de maíz por gasoil. Lo pagué 152 pesos el litro, pero me van llevando de a dos a tres mil litros porque no tienen stock”.

Más al sur, el cuadro es distinto. Pero no por eso menos preocupante de cara al futuro. El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, le dice a Ámbito que “no es tan delicado como en algunos sectores más al norte, pero hay cupos y algunas restricciones. Sí están preocupados porque la situación podría agravarse. En Bahía hay limitaciones. Los caminos que conducen al puerto tienen cola y algunos denuncian sobreprecios para conseguir gasoil. Sobre todo los camiones”.