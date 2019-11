Preparan precuela de "Chinatown" que se verá por Netflix

Los Angeles - Netflix adquirió los derechos de una precuela de “Chinatown” (“Barrio Chino”), que será producida con formato de serie, y que actualmente está siendo escrita por el mismo guionista del film original de 1974, Robert Towne, que dirigió Roman Polanski y protagonizaron Jack Nicholson, Faye Dunaway y John Huston. La información fue publicada ayer por el sitio online de “Variety”. La historia de la miniserie se situaría cronológicamente antes que la de la película, confirmó la portavoz de Robert Towne, quien hoy tiene 84 años. Según Variety, el director David Fincher (“House of Cards”, “Seven”, “La red social”) también podría participar en la redacción del guión. Roman Polanski, quien volvió a enfrentar una serie de acusaciones por agresión sexual, no está mencionado en este nuevo proyecto. Justamente, en los tiempos del estreno de la original “Chinatown” fue cuando se produjo, en la casa de Nicholson en Beverly Hills, la relación sexual con una menor de edad que condujo a que el cineasta, perseguido desde entonces por la Justicia, no pudiera volver a pisar los Estados Unidos.