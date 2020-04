Gobernadores negocian DNU con la Rosada para acotar salidas recreativas

Así como el Presidente federalizó la implementación de la cuarentena “administrada” al coparticipar a los Gobernadores de los riesgos sanitarios, y políticos, de abrir la actividad económica en determinados distritos de sus provincias, ahora los mandatarios aspiran a consensuar con Nación costos y beneficios de permitir salidas recreativas en conglomerados de más de 500.000 habitantes. En Olivos, y en la Casa Rosada, ya tienen respuesta. “Tomemos en cuenta que las jurisdicciones tienen discrecionalidad para adaptar algunas medidas a las realidades locales”, explican desde el Poder Ejecutivo Nacional.

Entre los Gobernadores con distritos de más de 500.000 hay opositores como Larreta y Suárez, de Juntos por el Cambio, pero también peronistas libre albedrío como Schiaretti y oficialistas como Kicillof, el massista Saénz y Perotti. El gobernador de la provincia de Buenos Aires había advertido, antes del anuncio presidencial, que la cuarentena se iba a mantener rígida en el conurbano donde la circulación humana ya se había desbordado en los barrios de emergencia pero también en varios centros urbanos de municipios de la zona sur. Los intendentes temen que la crisis sanitaria se potencie con la llegada de las bajas temperaturas y que el permiso de circulación recreativa anunciada por el Presidente desborde sus distritos.

Varios alcaldes ya se lo plantearon a Kicillof. “Voy a tratar de no aplicarlo”, fue la respuesta de un jefe comunal de la tercera sección ante la consulta de Ámbito. Por el momento, según informaron desde provincia, las eventuales salidas recreativas podrían implementarse sólo en "algunos distritos del interior" de Buenos Aires. Además, remarcaron que en los "diálogos" que se están manteniendo con los intendentes prima la idea de que, tal como dijo el Presidente, "el AMBA y los grandes aglomerados urbanos aún demandan una cuarentena más estricta".

Paradójicamente, o no, en el búnker político de Larreta hacen una evaluación casi idéntica a la de los barones peronistas del conurbano. “¿Para qué hizo el anuncio el Presidente si tácitamente ya estaba tolerado salir a caminar cinco cuadras con una bolsa de compras en la mano?”, se preguntaban esta tarde en Parque Patricios. Consideraban que ese permiso tácito ya existía y no hacía falta que el Presidente convocara a la población a salir una hora a la calle cuando aún no se registró el pico de contagios.

Si bien no lo expresa abiertamente, el gobierno porteño intuyen que Alberto comenzó a hacer política por primera vez desde que se declaró la pandemia. Hace una semana, Larreta confrontó a su propio electorado al intentar recluir a los porteños de más de 70 años para cuidarles la salud. Una medida que no se llegó a implementar y derivó en una recomendación y la puesta en marcha de una línea exclusiva de voluntariado para asistirlos. Pero ahora el Presidente les habilita salidas a personas mayores y otros grupos de riesgo.