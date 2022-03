Primer acercamientoentre Rusia y Ucrania

Los negociadores dijeron haber alcanzado un punto de acuerdo clave: la futura neutralidad de Kiev. Esto, que implicaría su renuncia a ingresar a la OTAN, ha sido reclamado por Moscú desde el inicio de la guerra, pero los detalles no están claros. Mientras la violencia no le daba tregua a la población, el presidente Volodímir Zelenski presionó a Joe Biden en un mensaje por video ante el Capitolio. Aunque no obtuvo la deseada declaración de una zona de exclusión aérea, al menos sí se hizo con un nuevo paquete de ayuda militar por 800 millones de dólares. P. 14 y 15