Primera reacción a las medidas: el CCL y el blue operaron en baja

En el mercado informal, por su parte, el dólar blue retrocedió $3 hasta los $391, según el relevamiento de Ámbito en cuevas de la City porteña. Durante la jornada llegó a caer hasta los $390.

El martes, tras el cierre del mercado, el Ministerio de Economía lanzó un paquete de medidas que incluye un canje de u$s4.000 millones, en bonos, bajo ley extranjera (globales) que se encuentran en poder de organismos del sector público nacional por títulos en pesos y la incorporación de los bonos en dólares bajo Ley local (bonares o AL) en la operatoria de dólar CCL.

De esta manera, se busca dar mayor profundidad al mercado con el que se opera dólar CCL -que actualmente está habilitado exclusivamente para bonos globales- y, al mismo tiempo, darle instrumentos al Tesoro y al Banco Central para actuar en el mercado de cambios financiero para evitar saltos en la brecha. Con la venta de Bonares en el mercado financiero por parte de los organismos públicos esperan sumar una importante oferta que mantenga a raya las cotizaciones.

El decreto estará acompañado de resoluciones del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación para remover las restricciones que tienen algunos inversores institucionales para comprar CCL mediante Bonares.

Wise Capital indicó: “El impacto sobre los dólares bursátiles no es muy claro. El Gobierno no va a usar esos bonos para bajar el tipo de cambio porque los Globales se deslistarán, y los Bonares se van a licitar a privados. Tal vez, si no logra colocar todos los Bonares en la licitación, intente venderlos contra pesos, haciendo que baje el tipo de cambio si el precio en dólares se mantiene”.

En paralelo, el Banco Central no logra detener el drenaje de reservas y ayer tuvo que vender otros u$s140 millones al mercado de cambios, indicaron a Ámbito fuentes de la autoridad monetaria. En la jornada, se destacó la participación compradora de YPF (de u$s20 millones), mientras que se registraron pagos por importaciones de energía por casi u$s40 millones. De esta forma, el saldo vendedor de la autoridad monetaria ascendió a u$s1.371 millones en el mes y a u$s2.431 en el año.