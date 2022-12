Proa presentará “Antropoceno”, de artistas canadienses

La Fundación Proa presentará el próximo 17 la exposición “Antropoceno” de los artistas canadienses Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal y Nicholas de Pencier, quienes buscan a través de sus obras concientizar sobre el impacto de nuestras acciones sobre el ambiente. Arte, cine, fotografía, videos, realidad virtual, realidad aumentada y ciencia conforman esta muestra que investiga la influencia humana en el estado, la dinámica y el futuro de la Tierra, que los artistas canadienses vienen desarrollando a lo largo de todo el mundo, un trabajo que ha sido celebrada por medios como el The New York Times, el Financial Times o Hyperallergic y que se presenta por primera vez en la Argentina.