Promoción: T. del Fuego pide precisión a Nación

En octubre, Nación le dio impulso a un pedido de extensión que venía negociando Tierra del Fuego. Así, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó hasta 2038 el régimen de promoción industrial para la provincia, que permitió un importante crecimiento económico y demográfico de la isla.

A través del decreto 727/21 se estableció hasta el 31 de diciembre del 2038 el plazo de vigencia de los derechos y obligaciones acordados en el marco de la ley 19.640, concedidos a favor de empresas industriales de T. del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.

Cumplidos 12 años de la vigencia del decreto, y siempre que Brasil mantenga la vigencia del régimen especial de beneficios de la Zona Franca Manaos, se prorrogarán los referidos derechos y obligaciones por 15 años adicionales contados a partir del 1 de enero del 2039.

El decreto, no obstante, generó tensiones con otros distritos. Por caso, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo mencionó que los beneficios incluidos para la industria textil generaban “competencia desleal” con otros distritos que tienen asentadas fábricas de ese sector.

En ese marco, la ministra fueguina resaltó que las empresas no avanzan con sus inversiones por la incertidumbre generada. “Hasta tanto no esté la reglamentación, habrá un escenario tibio por parte de las empresas. No pueden dar el paso sin el marco regulatorio”, señaló Castiglione.