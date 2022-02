Protesta de familiares del ARA San Juan

No eran locas las querellantes cuando dudaron de las oscuras imágenes del ‘hallazgo’ del submarino.

No eran locas las querellantes cuando sostenían que se sabía dónde estaba el submarino pero no lo querían encontrar.

No estamos erradas desde esta querella cuando nos hemos opuesto al pase de la causa espionaje a Comodoro Py.

Hoy quedó expuesto en ‘esos tribunales’ que no hay igualdad ante la ley

Se le permitió al procesado ARRIBAS GUSTAVO HÉCTOR no sòlo un extenso viaje, sino que se le permitió no cumplir con la ley. No presentó en idioma español y debidamente acreditada una invitación de Emiratos Árabes Unidos .No acreditó nada solo pasajes y una promesa de volver.

Lamentamos comunicar que en caso de seguir la causa de espionaje en la cofradía de los juzgados de Comodoro Py, se diluyen las chances de obtener justicia, en la misma proporción que se perdían chances de vida los tripulantes en cada llamado desde el submarino“.