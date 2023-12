Protocolo no impidió marcha de piqueteros (pero hubo tensión)

Sin mayores contratiempos, podría decirse, se trató de una manifestación más, condimentada con alta tensión en momentos de incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El Gobierno no logró desactivar la movida a pesar de las presiones, que incluyeron cartelería con la leyenda “el que corta no cobra”, pero consideró que el operativo fue exitoso y que concurrió poca gente a la protesta (ver nota aparte).

Algunos acuerdos entre los referentes del Partido Obrero con el Gobierno de la Ciudad se cumplieron procurando evitar incidentes, pero cortes, hubo de todas maneras. El viaje en transporte público y no en micros contratados fue respetado por los piqueteros, como también que no fueron con elementos como palos ni tampoco la cara tapada. En cambio los piqueteros decidieron desafiar el protocolo y llegar caminando por la calle a la Plaza de Mayo. “Como se moviliza en cualquier lugar del mundo”, dijeron los dirigentes, Gabriel Solano y Eduardo Belliboni del Partido Obrero, quienes se quejaron constantemente de la presencia de la Policía Federal (a la cual se le sumó también la Gendarmería y la policía Aeroportuaria “porque no pueden estar en la Ciudad, no tienen jurisdicción”. Solano pidió varias veces la renuncia de Bullrich por eso.