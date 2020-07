Provincia comenzará a testear a 10.000 personas por día: esperan más casos positivos

“Seguimos en la parte alta de la curva (de contagios), es lo preocupante, lo negativo, y por eso insistimos tanto en el cierre y el pase a la Fase 1. Sabíamos que esto iba a suceder porque vemos las cosas un poquito antes, y en eso vemos la situación de camas, que se ocupan bastante", dijo Kreplak a Radio 10. “No tengo datos objetivos todavía, la lectura del informe de los datos no es el día de síntomas. Eso hace perder la capacidad de interpretación, cuando lo vamos corrigiendo se ve bien sin fluctuaciones”, dijo al ser consultado sobre un posible “amesatamiento” de los positivos.

“La semana que viene veremos la pendiente, la velocidad de los casos. No llegamos a tener una meseta donde no hay más casos. No sabemos si va a seguir o va a ir cayendo”, sostuvo el médico sanitarista.

Ante la posibilidad de levantar las restricciones en la Capital Federal y el Conurbano, dijo: “El AMBA es una zona totalmente porosa, el epicentro es la Ciudad, donde hay mucha más cantidad de casos. Al pasar al primer cordón del Conurbano hay una reducción importante, del primero al segundo se reduce y al tercero mucho más”.

Kreplak descartó por ahora lanzar megaoperativos Detectar en los municipios bonaenrenses. “Queremos que el comportamiento sea heterogéneo, pero hoy vemos una distribución homogénea, en casi todas las manzanas hay casos y es más difícil ir a buscarlos. Por eso no se puede hacer como se hizo en los barrios populares, de ir a buscarlos. Ya hay circulación del virus”, enfatizó.

Según Kreplak, hoy se testean a 8.000 personas por día, pero pronto se aumentarán la cantidad. “Queremos llegar a 10.000 testeos por día la próxima semana, y seguramente va a seguir subiendo la cantidad de casos. Durante mucho se tiempo se habló de hisopar a todo el mundo, como si supieran, pero eso generó mucha confusión y tuvimos que hacer cambios fuertes, porque había instituciones que mandaban muestras sin criterio”, señaló en declaraciones a Radio 10.

“Queremos bajar el tiempo de contagio, por eso pedimos que los que tengan síntomas se queden en sus casas”, remarcó. “Algunos dicen que estamos haciendo terrorismo (con la información), pero lo que hacemos es explicar lo que hacemos”, concluyó.