Provincias, escenario central que define un nuevo Congreso

Pero también habrá elecciones para gobernador en cuatro distritos, a las que se plegaron la mayor parte de sus municipios. El PJ defenderá dos provincias, Catamarca y La Rioja, mientras que Cambiemos buscará conservar CABA y Buenos Aires. De la misma manera, habrá capitales provinciales en disputa, y el radicalismo intentará detener la sangría en Río Gallegos, luego de entregar este año las llaves de las intendencias de Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Paraná, Santa Rosa y Viedma. Las otras capitales que elegirán al jefe municipal: San Fernando del Valle de Catamarca, La Rioja, La Plata y Rawson.

En este escenario, las provincias tienen un sinfín de particularidades, donde habrá mandatarios en funciones que participan de la contienda, oficialismos locales que se presentan bajo el esquema de lista corta, o dobles candidaturas, de dirigentes que apuestan en simultáneo al Senado y a la gobernación.

Gobernadores

El domingo habrá cinco mandatarios en funciones que buscarán pasaje al Congreso de la Nación. Tres de ellos no tenían posibilidad de ser reelectos y ahora intentarán seguir con protagonismo desde sus bancas legislativas: Alfredo Cornejo -Mendoza-, Alberto Weretilneck -Río Negro- y Sergio Casas -La Rioja-. A su vez, la catamarqueña Lucía Corpacci decidió encabezar la lista de diputados en lugar de ir por un tercer mandato. La fueguina Rosana Bertone cayó en la contienda provincial y ahora también es la primera candidata a la Cámara baja por el Frente de Todos.

Los cinco mosqueteros en verdad son seis: el caso chaqueño queda a mitad de camino, porque quien lidera la ristra para senadores es Jorge Capitanich, mandatario electo hace apenas diez días. El exjefe de Gabinete del kirchnerismo mantiene su doble candidatura tras haber derrotado en las PASO al actual gobernador, Domingo Peppo (se desarrollará en líneas posteriores).

A diferencia de las primarias nacionales, ahora el radical Cornejo llega a las generales con la victoria asegurada en Mendoza, donde su bendecido Rodolfo Suarez derrotó con holgura el 29 de septiembre al PJ encarnado por Anabel Fernández Sagasti. Antes, en aquellas PASO nacionales, el Frente de Todos había derrotado a Juntos por el Cambio tanto en la categoría presidencial como en la de Diputados. El titular de la UCR deberá remontar 0,8% de diferencia a la abogada Marisa Uceda, cercana a Fernández Sagasti. La discusión es quién se queda con la quinta banca a renovar: si será para Omar De Marchi (PRO) o para la sindicalista docente Juana Carmona (Frente de Todos). De todos modos, más allá de las matemáticas, Cornejo querrá mostrar una foto victoriosa, si bien demostró con el desdoble de las elecciones provinciales que su gestión, sin Macri en la boleta, tiene alto grado de respaldo entre los mendocinos.

El riojano Casas y el rionegrino Weretilneck habían intentado ser reelectos pero la Justicia les bloqueó un nuevo mandato. El Congreso, así, aparece como el lugar natural del recorrido. Casas lidera la nómina de Diputados (hay tres bancas en juego) y de repetirse la tendencia de las PASO la nómina del Frente de Todos podrá anotarse una triple victoria en La Rioja: Alberto Fernández, Casas y por último Ricardo Quintela, ya que también se vota gobernador.

Por su parte, Weretilneck aspira a un hecho inédito: que su sello Juntos Somos Río Negro (JSRN) integre el Congreso. Para eso, tuvo que adoptar lista corta y él mismo encabeza la nómina de Senadores, mientras que su ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, hace lo propio en Diputados. En las PASO, JSRN terminó segundo, pero gracias a un guiño de Juntos por el Cambio, que borró la categoría de senadores. Señal de buena sintonía entre el mandatario y Miguel Pichetto; y que valió una ruptura entre el PRO y la UCR en la provincia por esta jugada con firma de la Casa Rosada (la primera candidatura para el Senado estaba reservada para un UCR).

De no mediar sorpresas, el Frente de Todos impondrá dos de los tres senadores, Martín Doñate y Silvina García Larraburu, mientras que Weretilneck completaría el scrum de representantes rionegrinos en la Cámara alta. Además, se renuevan tres escaños en Diputados.

El caso catamarqueño tiene una particularidad: Lucía Corpacci fue la única entre los gobernadores de todo el país que declinó su posibilidad de ser reelecta en los comicios provinciales, que están unificados como en el caso riojano. La mandataria así será la primera candidata a Diputados del Frente de Todos (se renuevan dos bancas). Y el postulante del PJ para el Ejecutivo local será el intendente capitalino Raúl Jalil. Es decir, Alberto F., Corpacci y Jalil estarán en la misma boleta que en las PASO orilló el 57% .

Otra mujer que abandonará la gobernación en diciembre es Rosana Bertone (con el próximo recambio sólo hay dos mandatarias mujeres aseguradas: Alicia Kirchner -Santa Cruz- y Arabela Carreras -Río Negro-, mientras que María Eugenia Vidal deberá revertir las PASO para completar la grilla). Lo de la fueguina será por necesidad: perdió las provinciales de junio en manos de Gustavo Melella (Concertación Forja-MPF) y ahora lidera lista de diputados del Frente de Todos. En Tierra del Fuego también se renuevan senadores, pero el primer postulante en esa categoría anexado a Alberto F. (obtuvo 55% en las PASO en la provincia) es Matías Rodríguez. Acaso, la derrota provincial alejó a Bertone de la Cámara alta.

Boleta Corta

Justamente en Tierra del Fuego, el gobernador electo Melella (intendente de Río Grande) llevó a su sello Forja a la contienda nacional bajo esquema de lista corta. Aunque ya expresó su apoyo a Alberto Fernández, lleva a Federico Runín al Senado y a Mabel Caparrós a Diputados sin tramo presidencial. En las PASO la lista terminó tercera, a 5 puntos de Juntos por el Cambio. Ahora, Melella sigue militando el corte de boleta para tratar de revertir ese score. De lograrlo, Alberto F. podría tener en una eventual presidencia a los tres senadores fueguinos de su lado.

Lo mismo podría ocurrir en Santiago del Estero. El Frente Cívico de Gerardo Zamora fue el único espacio que ganó las PASO con lista corta. Con la esposa del gobernador Claudia Ledesma Abdala como primera candidata al Senado, logró un 56% contra 20% del Frente de Todos. Sin embargo, por una conjunción entre diversidad y hegemonía del partido de Zamora en Santiago, los candidatos que irán en la boleta con Alberto Fernández por el Frente de Todos también son aliados del gobernador, ya que el grueso del peronismo santiagueño confluye en el Frente Cívico. Con lo cual, si se mantiene la buena sintonía Fernández-Zamora, la totalidad de los senadores santiagueños serían, curiosamente, afines tanto a una potencial gestión del exjefe de Gabinete como del actual mandatario.

El primer lugar del Frente Cívico en Santiago y el segundo JSRN de Weretilneck fueron los casos de éxito de la boleta corta en las PASO. Los otros oficialismos que apelaron a esa táctica terminaron lejos. Algunos con posibilidad de pelear el segundo lugar, como Neuquén o Misiones. Otros más lejos, como Córdoba o Chubut.

En esta última provincia, Mariano Arcioni optó por bajar la lista de Chubut Somos Todos de las generales, a raíz de la explosiva mezcla del tercer lugar en las PASO (11%) y la crisis que mantiene en jaque a la provincia. El gobernador dio su apoyo a Alberto Fernández para este domingo. Un apoyo que nadie en el Frente de Todos quiere que sea muy explícito, ya que en este contexto la palmada del Gobierno provincial puede ser perjudicial. Antes de las primarias, Arcioni había intentado engancharse en la boleta de Alberto Fernández, pero los límites a las colectoras hizo que naufragara esa posibilidad. En Chubut se renuevan tres diputados.

También quedó lejos la lista Hacemos por Córdoba del gobernador Juan Schiaretti con el legislador provincial Carlos Gutiérrez como cabeza de lista. Finalizó con 16,8%, a poco menos de siete puntos del Frente de Todos. En ese distrito y en CABA se dieron las únicas alegrías para Juntos por el Cambio en las PASO. En Córdoba ganó Macri y su primer candidato a diputado Mario Negri (hay 18 bancas en juego). Pero Schiaretti no pudo repetir el éxito de mayo, cuando había sido reelecto con 57% de los votos.

El MPN neuquino y el misionero Frente Renovador de la Concordia finalizaron en tercer lugar en las PASO pero apuestan a desplazar a Juntos por el Cambio del segundo lugar.

El MPN de Omar Gutiérrez, con el sindicalista petrolero Guillermo Pereyra al frente quedó a tres puntos de la alianza macrista. El Frente de Todos se encamina a quedarse con dos bancas (Oscar Parrilli y Silvia Sapag). La pelea del MPN contra la sociedad UCR-PRO tendrá una rareza: la lista de Juntos por el Cambio era encabezada por el intendente radical Horacio “Pechi” Quiroga, quien falleció este mes. La boleta seguirá teniendo su cara, ya que no hubo tiempo para reimpresiones. Su lugar será para la segunda titular, Lucía Crexell. Ayer, la Cámara Nacional Electoral le dio la razón en su reclamo, ya que un fallo de primera instancia indicaba que el lugar le correspondía a Pablo Cervi, primer suplente, por un decreto presidencial que indicaba que los reemplazos debía ser realizados por personas del mismo género. La mesa provincial de Cambiemos incluso le había bajado el pulgar a Crexell en favor de Cervi... El río revuelto es ideal para Pereyra, que tratará de revertir las PASO para renovar su cargo en el Senado.

En Misiones, el Frente Renovador de la Concordia del mandatario Hugo Passalaqua cerró las PASO a dos puntos de Cambiemos (25-23). Allí solo se eligen diputados (se renuevan cuatro bancas). El oficialismo provincial buscará remontar el resultado para dar pelea con la lista que encabeza el intendente de Leandro N. Alem, Diego Sartori.

Dobles

Jorge Capitanich se consagró hace dos semanas como el gobernador electo de Chaco. Sin embargo, no bajó su candidatura para el Senado. Las PASO nacionales de agosto habían sido el escenario en que Capitanich y el actual mandatario Domingo Peppo libraron una suerte de interna propia. Los dos se anotaron para la Cámara Alta pero Peppo tuvo una desventaja: fue con lista corta ya que Cristina de Kirchner pidió desprenderlo de la boleta. Así, Capitanich se impuso con comodidad y luego de la derrota Peppo también optó por no presentarse por su reelección en la provincia. De esta manera, el exjefe de Gabinete de Cristina fue el único candidato del PJ para la gobernación y también quedó como cabeza de lista para Senadores, sin Peppo en el camino. De repetirse el holgado triunfo del Frente de Todos en la provincia, Capitanich priorizará su función en el Ejecutivo y no asumirá su banca, con corrimiento de lista.

Otro caso de doble candidatura se da en Salta, también en el Frente de Todos. Sergio “Oso” Leavy, exintendente de Tartagal, tuvo suerte dispar en las primarias. En las PASO nacionales, como primer candidato a senador, arrasó con 48% contra 22% de juntos por el Cambio. En las PASO provinciales, como candidato a gobernador, perdió contra Gustavo Sáenz (11% de diferencia entre frentes, casi 20% como candidato, ya que tuvo rival en internas). El domingo, el dirigente kirchnerista podrá sacar ticket a la Cámara Alta, y el 10 de noviembre tendrá una parada difícil en los comicios que definirán al sucesor de Juan Manuel Urtubey en la gobernación.

También Entre Ríos, gobernada por el Gustavo Bordet (PJ), renovará lugares en el Senado. Allí, el Frente de Todos con Edgardo Kueider en primer lugar de la nómina se impuso en las PASO 44-36 a Juntos por el Cambio, donde el ruralista Alfredo De Ángeli lidera la ristra.