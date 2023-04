PSG arrastra al fútbol francés a pérdidas por €601 M en 2021-22 a pesar de vender un 25% más

Esta ratio prácticamente dobla al de LaLiga, Serie A y Bundesliga, y quintuplica al de la Premier League. Aun así, por el momento no se ha contemplado establecer un límite de gasto en los planteles para lograr el equilibrio presupuestario.

Ingresos

El salto es importante también entre las dos categorías. Los ingresos totales subieron un 23% interanual, hasta 2.725,58 millones de euros. El avance se dio sobre todo en el negocio ordinario, que subió un 25% y alcanzó la cifra más alta de su historia, con €2.262,56 millones. Del total, la Ligue-1 representó el 88% de toda la facturación, en relación con ejercicios anteriores.

Si bien una veintena de clubes cerraron en beneficios, hay otros 19 equipos que cerraron en pérdidas y media docena ya llevan varios años en rojo. El PSG acumula un agujero de 721 millones en tres años y hoy su negocio sólo es 50 millones superior al de antes de la pandemia, pero a él se le añaden: OGC Niza (-59,64 millones), Olympique de Lyon (-55 millones), Girondins de Burdeos (-53 millones), Olympique de Marsella (-31 millones) y ESTAC Troyes (-31 millones), que se une a la lista de grandes inversores tras pasar a manos de City Football Group (CFG). Y el agujero sería mayor de no ser por la operativa del AS Monaco, que en los dos últimos años ha recibido aportes extraordinarios de 100 millones cada una para cerrar en break even.

Paradójicamente, estos son también los equipos que más aportan al conjunto del negocio de la Ligue-1. El PSG en particular supone un 33% de todos los ingresos ordinarios, más que Marsella, Lyon, Lille y Mónaco juntos.

Este big five acaparó 6,5 de cada 10 euros facturados. Caso aparte es el del Troyes, que con la inyección de recursos citizen se convirtió en quinto que más dinero perdió pese a ser el segundo con menos ingresos de la Ligue-1.

El estudio elaborado por la Dirección Nacional de Control de Gestión (Dncg) de la LFP corrobora que los clubes han acusado el golpe de no renegociar con Mediapro el valor de sus derechos audiovisuales al inicio de la pandemia. Tras la ruptura de ese acuerdo y la obligación de ponerse de nuevo en el mercado en plena pandemia, los ingresos por televisión de Ligue-1 y Ligue-2 retrocedieron otro 12% interanual, hasta €825,34 millones, quedándose muy lejos de los 1.016,2 millones que obtuvo en 2018-2019, último ejercicio del anterior ciclo.

Compensación

Esta devaluación quedó ampliamente compensada por la recuperación del ticketing, que alcanzó una cifra incluso superior a la de 2018-2019, con €243,89 millones. Y eso que la asistencia media ha decrecido respecto a antes de la pandemia, pasando de 18.963 a 18.464 espectadores. Por el contrario, sube el ingreso medio, de €24,75 a €29,34. Ahí, la LFP defiende el valor del producto nacional, pues los abonos generaron el 37% de la recaudación y la taquilla general para estos mismos partidos otro 37%.

El área de patrocinios, muy distorsionada por los contratos del PSG con Qatar, mejoró un 46% interanual, hasta €703,01 millones, de los que más de la mitad corresponden al conjunto parisino. El resto de los ingresos, donde se incluyen los de merchandising, avanzaron un 29% interanual, hasta €490,32 millones. “Continúa la tendencia que comenzó hace cinco años de aumento de la participación de los patrocinadores en los ingresos totales”, sostiene el informe.

La competición sigue muy afectada por el impacto de la covid en el funcionamiento del mercado de traspasos. Esta actividad llegó a representar un tercio de todo el negocio, y aún sigue muy por debajo de 2018-2019. Pese a anotarse un avance interanual del 13%, las plusvalías por venta de futbolistas se quedaron en €463 millones, frente a los €739,57 millones que obtuvo ese año.

Pese a este escenario, el gasto salarial continuó creciendo y alcanzó una cifra récord de €1.947,74 millones; el incremento fue del 15% interanual en las nóminas, que se compensó parcialmente con una reducción del 12% en las cotizaciones sociales. Aquí, el impacto del PSG vuelve a hacerse notar, pues con €729 millones representó el 37,4% de todos los costes de personal del fútbol francés y el 41,4% de toda la Ligue-1, gastando más que los diez equipos que le siguen en la clasificación.

Ligue 2

“La relación entre la nómina total y el promedio de puntos ganados por partido en el campeonato es relativamente fuerte, pero no lo explica todo: con nómina igual, el diferencial de puntos puede ser extremadamente alto”, explica la Dncg en su informe. Y un hecho que ayuda a entender casos como el del recién ascendido Troyes: “Sólo tres equipos con una nómina total superior a los €30 millones han descendido en los últimos once años”.

Al pago de nóminas se añaden las amortizaciones por fichajes, si bien se recortaron un 8% interanual, hasta €494,67 millones; aun así, es una cifra que sigue muy por encima de 2019-2020. También subieron los pagos a los agentes, un 1% interanual, hasta €120,39 millones. Ya por último, el resto de gastos de explotación se dispararon un 40% por la recuperación de la actividad en día de partido, hasta €745 millones.

La crisis económica no es tan grave en la Ligue-2, si bien la categoría cerró con unas pérdidas agregadas de €19,45 millones en 2021-2022. Ahí, los ingresos por televisión retrocedieron un 8%, hasta €96,1 millones, mientras que el patrocinio aportó un 67% más, hasta €50,22 millones. El ticketing, gracias a la reapertura total de los estadios, multiplicó por seis su recaudación, hasta €18,57 millones. El resto de los ingresos, donde se incluye tanto el retail como las subvenciones, fueron un 18% superiores a los de 2020-2021, con €71,22 millones.