Puja de poder oficialista y sin unidad peronista

Desde que llegó al poder, el gobernador tuvo un apoyo parcial. En la actualidad sólo cuenta con 8 diputados propios, por lo que a partir de que se ponga en marcha su nueva período duplicará el total de ediles.

En esta nueva etapa, el vicegobernador Ricardo Sastre tendrá un rol fundamental. Su llegada al Ejecutivo desde la intendencia de Puerto Madryn conlleva, además, un nuevo enfoque para el plano legislativo. Con él llegan tres diputados: Xenia Gabella, Miguel Antín y Mariela Williams.

En el plano interno, una de las principales disputas será si, como quiere Arcioni, Juan Pais queda a cargo del bloque o se impone la idea de que sea Gabella, la referente de Sastre. No se trata de la primera disputa entre gobernador y vice. La elección del futuro gabinete también fue un tema de conflicto. Según fuentes internas, al actual intendente de Madryn no le pareció bien que no se lo consulte.

Se trata de un movimiento fuerte. Es que 13 de los 16 diputados serán nuevos. Sólo Roddy Ingram, Zulema Anden y María de Luca repetirán su banca. A ellos se les sumará Carlos Gómez, quien entró por el kirchnerismo y renovó en junio por el arcionismo.

En este marco, Chubut Somos Todos sumará dos diputadas complicadas con la Justicia: tanto la actual intendenta de Rawson, Rossana Artero, como la exministra de Educación, Graciela Cigudosa, enfrentan cuestiones legales. La primera se encuentra suspendida y enfrenta un juicio político. La segunda, enfrenta una causa por fraude a la administración pública.

El otro lado de la banca

A diferencia de la suma que logró Chubut Somos Todos, el Frente de Todos bajará de 11 representantes a ocho. El único que renovará su banca será Mario Mansilla, quien había sido electo en su momento por el arcionismo. Pese a que la unidad de una parte del peronismo hacía prever la idea de un interbloque junto a Chubut Somos Todos, los desacuerdos se acrecentaron en las últimas semanas y hoy parece imposible la idea de que ambos bloques trabajen juntos.

“La gente nos eligió como una opción diferente a lo que representa Arcioni. Si nosotros, en la situación en la que está la provincia, generamos la unidad, le estaríamos faltando el respeto a un montón de votantes. Está claro que hay puntos en común, pero si tenemos que votar en contra algo, no vamos a dudar en hacerlo. No representamos al mismo espacio”, cuenta un futuro diputado que hasta hace dos meses abonaba la teoría de la unión.

Juntos por el Cambio, por su parte, contará con tres bancas: Manuel Pagliaroni, Andrea Aguilera y Sebastián López. Justamente en las últimas horas, el exsenador y referente local del radicalismo, Mario Cimadevilla, aseguró que el partido centenario sólo contará con dos diputados mientras que el PRO tendrá uno, dando a entender una idea de ruptura. Sin embargo, según le expresó Pagliaroni a este diario “lo suyo es de una actitud rupturista que tiene como fin un interés personal. Lo echaron del Gobierno nacional y no tiene ni un concejal que represente su espacio en toda la provincia. No es relevante”.