PwC: empresas argentinas con récord de emisiones en agosto

El monto total colocado de Obligaciones Negociables aumentó en más del 50% en comparación al total negociado en el mes anterior, alcanzando el máximo de los últimos 18 meses. Hubo 16 ON del Régimen General en pesos por un monto total de $54.309 millones y 6 ON del Régimen PYME CNV Garantizada en pesos por un monto total de $ 770,8 millones. Además, hubo 9 ON del Régimen General en USD Linked por un monto total de u$s260,8 millones y 4 ON del Régimen PYME CNV Garantizada en u$sLinked por un monto total de u$s6,7 millones.