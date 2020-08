Larrambebere: "En el sector debemos informar mejor sobre seguros y coberturas para las pymes"

Marcelo Larrambebere: Creo que desde la industria del seguro no fuimos suficientemente efectivos para comunicar y explicar las virtudes de ciertas coberturas de seguros, más allá de las que están exigidas por ley. Productos de seguros que tienen que ver con cauciones de diferente tipo, seguros de crédito, seguros de personas, coberturas por interrupción del negocio, entre otros, se podrían usar para apoyar a las pymes. Y apalancar su recuperación y crecimiento hoy, por la situación que están atravesando por la pandemia.

P.: ¿Cuáles son los seguros más descuidados por las pymes, y cuya ausencia puede generar un perjuicio importante?

M.L.: Hay seguros básicos que no tienen un costo significativo y que deben tenerse en cuenta en toda empresa pequeña y mediana, para evitar perjuicios que puedan incluso significar la pérdida del negocio. Entre otros, el seguro de incendio, del edificio y del contenido, el seguro de responsabilidad civil, y el de accidentes personales para quienes no están en relación de dependencia. Y se debe tener en cuenta que, en un contexto inflacionario, el perjuicio aumenta si las sumas aseguradas no están actualizadas. Por otra parte, los seguros obligatorios, de Automotores y Riesgos del Trabajo, representan casi el 70% de la facturación de la industria aseguradora. Pero, reitero, hay otros tipos que no solo permiten la sustentabilidad de la firma, sino también su desarrollo y crecimiento.

P.: ¿Qué debe observarse al momento de contratar un seguro?

M.L.: Es muy importante analizar la solvencia y trayectoria de la compañía, y contar con un buen consejero para tomar la decisión. Es clave el rol que cumple en este sentido el productor-asesor de seguros, porque es quien mejor conoce las virtudes y deficiencias de cada compañía, su situación patrimonial y su compromiso con los siniestros.

P.: ¿Qué cualidad específica tiene el aseguramiento de Riesgos del Trabajo respecto del resto de los seguros?

M.L.: Se trata de un seguro obligatorio que toman las empresas para cubrir a los empleados en relación de dependencia, por los accidentes laborales (siniestros imprevistos que tienen lugar durante el trabajo, o motivados por él) y las enfermedades profesionales que puedan sufrir. A partir de la aparición de la pandemia en marzo, el mercado de seguros en general y el de ART en particular se vio afectado por diferentes motivos: por un lado, la mayor exposición de los trabajadores esenciales a las enfermedades causadas por el covid-19. Si bien ésta no era una enfermedad profesional listada dentro de la cobertura, una nueva normativa la incluyó recientemente. Por otra parte, hay que tener en cuenta la disminución de la cantidad de trabajadores en relación de dependencia amparados por el sistema, dado el impacto económico que tuvo la pandemia en la situación de las empresas. Además, se produjo un aumento de los trabajadores que cumplen sus tareas en modalidad teletrabajo, con una disminución en la exposición a incidentes laborales por la llamada cobertura “in itinere”, es decir, durante el trayecto de casa al trabajo y viceversa. Otro fenómeno que se vio es el incremento de la duración de la llamada “Incapacidad Laboral Temporaria” por la interrupción y extensión de los tratamientos de recuperación y las demoras para dar el alta laboral. Y, por último, de forma más global, se advirtió una disminución en los niveles de cobranza, por la caída de la actividad económica.

P.: ¿Por qué en PROF se explanden a nuevas oficinas comerciales en todo el país, en plena explosión digital? ¿Sigue siendo importante el contacto personal en la contratación de seguros?

M.L.: Hacemos ambas cosas. Por un lado seguimos expandiendo nuestras oficinas comerciales a distintos puntos del país, pero en paralelo también desarrollamos herramientas digitales, para hacer más sencilla la interacción de nuestros clientes o potenciales clientes. Por ejemplo, en el último tiempo sumamos un cotizador online y un chatbot de WhatsApp para cotizar seguros de autos y motos, que han tenido un gran éxito durante el aislamiento por el covid-19. Muchas veces se habla de que el mundo digital va a desplazar al mundo analógico, pero en lo personal creo que estamos encaminados hacia una unión de ambos mundos, una integración de lo digital y lo analógico.

En muchos sectores, y en el rubro asegurador en particular, todavía es muy importante el contacto cara a cara, la relación directa con el cliente. Mucha gente que utiliza las herramientas digitales, que cotiza online, que saca su seguro por la web, cuando tiene un problema quiere poder acudir a una persona que se lo resuelva. Por eso, para nosotros, los productores son aliados estratégicos. Y tratamos de brindarles diferentes opciones, tanto en seguros como en ART, para cuidar a la familia, la casa, el auto o la empresa.

P.: ¿Cómo planean diferenciarse y crecer en los próximos años entre las pymes?

M.L.: Habíamos desarrollado un plan de negocios 2020-2021 que esperamos poder retomar lo antes posible en función de cómo evolucione la pandemia. El plan tiene tres ejes principales: 1) ampliar muy fuerte la red comercial, abriendo tres nuevas sucursales en Rosario, Resistencia y La Plata; 2) trabajar en nuevos productos adaptados a las necesidades del mercado y a lo que requieren las personas, que están cambiando sus modos de consumo; 3) profundizar la sinergia entre las dos unidades de negocio, ART y seguros generales. En los tres el productor de seguro cumple un rol esencial, ya que la cuestión presencial fue y seguirá siendo clave, más allá de los cambios que generó la pandemia.

