Para evitarlo, hay que plantearse tres preguntas: 1) si mi negocio crece mucho, ¿sería bueno para el planeta? 2) ¿necesita que yo exista? 3) ¿estoy en el negocio correcto de cara a la problemática correcta? Si son tres NO, debo hacer algo.

Esa alerta la tuvimos en TONKA en 2014, cuando éramos 100% de la vieja economía: hacíamos humo, consumíamos mucha energía. Fue entonces cuando creamos una nueva unidad de negocio enfocada en las energías renovables en zonas remotas. Y hoy es la que lleva adelante a la compañía, el modelo anterior está languideciendo y estimamos desaparecerá en 2023. En la cuarentena nos fue mejor que en toda la historia, pero si seguíamos como antes, hubiéramos quebrado.

No sólo se es rentable, sino que la compañía se asegura su futuro, porque sigue dando ganancias, pero con conciencia ambiental. Y la motivación del empleado también es otra, porque se pone pasión. Pero además, si no actuás rápido, el usuario deja de elegirte, y el marco regulatorio va a avanzar y no permitirá más lo que venías haciendo.”