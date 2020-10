Zanikian: "Me parece irracional que sugieran un modelo de sustitución de importaciones"

Periodista: ¿Cómo atravesaron la primera parte de la pandemia?

Florencia Zanikian: De por sí ser pyme en Argentina es un desafío y no hay pymes que tengan fondos anticíclicos. Había que sobrevivir y lo primero que hicimos fue un plan de emergencia para pasar esta crisis con la gente adentro. No ocultamos lo que estaba pasando y el desafío sigue vigente, pero con calma, viendo que de a poco se reactiva. Las certezas las dimos sobre lo que sabíamos. Accedimos varios meses al ATP, pero sentimos que no alcanza.

P.: ¿Y el comercio exterior cómo quedó?

F.Z.: Tuvimos varias semanas donde los embarques no salían y hubo meses donde hubo una especie de "tocar fondo". Estamos acostumbrados a transitar crisis, a los cambios de juegos y tenemos la capacidad de adaptarnos a estos contextos. Ahora estamos con mejor pronóstico, pero hay mucha incertidumbre sin una política clara orientada al comercio exterior.

Florencia Zanikian entrevista corte 2

P.: ¿Las modificaciones en el esquema cambiario pueden ayudar?

F.Z.: El tema cambiario es un problema, los exportadores dicen que con este tipo de cambio no les sirve exportar y los importadores que con un tipo de cambio caro se les hace más difícil comprar. Hay miedo de que se frenen los pagos de importaciones al exterior. Los números no dan para comprar los insumos para después fabricar. Tiene que haber una mesa de negociación con el Gobierno para ver cómo hacer que esos dólares genuinos entren al país porque los necesitamos.

P.: ¿Hay buena interlocución del Gobierno con el sector?

F.Z.: No, ese es un gran problema. No hay interlocutores desde el mundo pyme. Lo mismo pasa con el comercio exterior: no está habiendo interlocutores, la relación con el sector está media cortada. Yo escucho a los funcionarios hablando de sustituir importaciones. No podemos aplicar una política de 1945 en 2020. Me parece irracional que siquiera lo sugieran. Se ha intentado en reiteradas ocasiones y no funciona porque el 80% de lo que se importa es para la industria. Y si no permitís importar no hay industria que funcione. Es necesario llegar a acuerdos para tener una política de comercio exterior a largo plazo.

P.: ¿Cómo es la relación de las empresas con sus trabajadores en este momento y en lo que viene?

F.Z.: Hay que adaptarse para cambiar. Las empresas tienen que tener buena reputación porque la gente está eligiendo dónde trabajar. Hoy los jóvenes tienen una mentalidad distinta a la de generaciones pasadas, tenemos que ofrecer un propósito, un objetivo en común, un futuro que les guste. El tema de la sustentabilidad les interesa mucho a los jóvenes, además son ellos quienes tienen mucho talento pero que a veces prefieren utilizarlo en otros países porque nosotros no les ofrecemos lo que necesitan para quedarse.

P.: ¿Cómo es ser CEO mujer hoy?

F.Z.: Les aporta un valor agregado a las empresas. Hay que hacer un trabajo con otras mujeres para que puedan acceder a estos puestos. Queremos trabajar con todo nuestro equipo para lograr la equidad de género. En nuestra empresa los aros gerenciales están ocupados por mujeres, las mujeres ganan igual que los hombres por igual puesto. Pero nos falta mucho todavía. Tenemos que concientizar que las tareas de cuidado deben ser compartidas.

Zanikian es CEO de la empresa C&F, que trabaja al servicio del comercio exterior y que llevó a cabo el último mes el ciclo de charlas Pymes Argentinas para debatir junto a empresarios del sector el futuro de las pymes tras el Covid-19.