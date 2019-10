¿Qué club argentino le abrió oficialmente las puertas a Carlos Tevez?

En declaraciones al programa "No Tenemos Pelotas", de FM Late, blanqueó que hace un año habló con Adrián Ruocco, representante del futbolista, para hacerle saber que si no estaba cómodo en el "xeneize" estarían interesados en Liniers.

"La verdad, no veo que Carlos quiera jugar en otro club que no sea Boca en Argentina. Pero si se va, claro que nos interesaría. Me encantaría abrirle las puertas", afirmó.

El entrenador del "Fortín", Gabriel Heinze, tiene una gran relación con Tevez, con quien compartió muchos años en la Selección argentina.

El futuro de Gabriel Heinze en Vélez

Más allá de las propias palabras de Heinze, quien este martes dio por descartada alguna posibilidad de que se vaya a Boca si no sigue Gustavo Alfaro, el manager se expresó en igual sentido.

"No tengo miedo de que Boca piense en Heinze porque conozco a la persona con la que trabajo y eso me da tranquilidad, es un tipo de palabra y muy noble sabemos que va a cumplir su contrato. Está ilusionado con el equipo y cómodo en el club", sostuvo sobre quien tiene vínculo hasta junio de 2020. Incluso, anticipó que lo ideal sería extender el contrato antes del vencimiento en sí.

Además, el exarquero de la Selección Argentina y de Vélez remarcó las diferencias entre el actual DT y Mauro Zarate, quien se marchó al "xeneize". "Son dos personas diferentes con distintos códigos. Nosotros tenemos que pensar en lo que viene para el club, no en lo que pasó hace más de un año atrás", indicó.