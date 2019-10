Qué hicieron los candidatos en la previa del debate presidencial

El primer debate presidencial, que se realizará tras la sanción de la ley que lo convirtió en obligatorio, tiene ocupados en estudiar a algunos candidatos desde hace varios días, mientras que otros se encontraban relajados y confiados en su oratoria, aunque los seis equipos de comunicación y asesores técnicos trabajaban contrarreloj.

DEBATE PRESIDENCIAL II.jpg Preparativos en el salon Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. Imagen: Noticias Argentinas.

El presidente Mauricio Macri, quien busca su reelección con Juntos por el Cambio, estudió los informes preparados por sus asesores en los tiempos libres entre los actos de gestión y la marcha del "Sí se puede", con el objetivo de "remarcar sus propuestas" para un nuevo período de gobierno.

Macri llegará a Santa Fe junto a su compañero de fórmula Miguel Ángel Pichetto y su esposa Juliana Awada, según fuentes del equipo de campaña de Juntos por el Cambio, que también asistirán al debate.

Desde el entorno del presidente se encuentran confiados en la experiencia de Macri en el formato del debate, ya que el mandatario realizó varios en estudios de televisión cuando era jefe de Gobierno porteño y participó de los organizados por Argentina Debate para las presidenciales de 2015, cuando fue electo.

A diferencia de Macri, el candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, solo leyó los informes que armaron sus asesores sobre las propuestas y frases de los otros postulantes pero "no practicó ni simuló el debate", porque el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo cree que "si después de 40 años de política me tengo que preparar para un debate, estoy en problemas".

El candidato presidencial partió por la mañana rumbo a Santa Fe, se tomó un vuelo de Aerolíneas Argentinas que lo llevó hasta Paraná y de ahí continuó por tierra hasta la UNL. Viajó acompañado por integrantes de su equipo de campaña, entre los que se encuentran Felipe Solá, Santiago Cafiero y Juan Pablo Biondi.

Al mediodía, el candidato del Frente de Todos, almorzó con el diputado y excandidato a presidente de 2015, Daniel Scioli en la capital santafesina.

ALBERTO FERNÁNDEZ EN SANTA FE.mp4

El postulante de Consenso Federal, Roberto Lavagna, dedicó los últimos días a estudiar las principales ideas sobre los temas que se abordarán en los debates como relaciones internacionales; economía y finanzas; derechos humanos, diversidad y géneros; y educación y salud, contaron voceros del equipo del exministro de Economía.

El principal objetivo de los asesores de Lavagna es que el economista "pueda adaptarse al formato del debate" para expresar sus ideas con claridad en el corto tiempo que tiene cada candidato, ya que la idea del postulante de Consenso Federal es "exponer sus propuestas y no lanzar chicanas ni polemizar con sus rivales".

Anoche Lavagna compartió un asado con el gobernador local, Miguel Lifschitz, fue luego de haber participado del ensayo del sábado la Universidad del Litoral.

LAVAGNA.jpg El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, se presentó el sábado en la Universidad del Litoral para participar del ensayo previo al debate electoral. Imagen: Noticias Argentinas.

Sin la posibilidad de que haya apuntes en el atril, el candidato a presidente por el Frente de la Izquierda, Nicolás del Caño, practicaba con sus asesores de comunicación bajo la premisa de que en el debate tiene que quedar en claro que "la crisis argentina tiene claros ganadores y que ese sector social es el que debe pagar los costos".

Otro de los candidatos que estudió y durante estos días intensificó los ensayos fue el aspirante por el Frente NOS, el veterano de Malvinas José Luis Gómez Centurión, quien basará su presentación con los ejes de campaña: la vida, el orden y el trabajo.

El candidato recibió diversas carpetas con toda la investigación de sus colaboradores sobre los ocho temas definidos para el debate. En las últimas dos semanas se realizaron los ajustes de contenidos para los primeros cuatro temas que se van a tratar, contemplando los tiempos estrictos que tiene cada participante para la exposición.

Su compañera de fórmula, Cynthia Hotton, anunció que llegará a Santa Fe para respaldar a Gómez Centurión acompañada de una "caravana Provida" con la que encarará el tramo final de la campaña electoral.

Al igual que Del Caño y Gómez Centurión, se espera que el economista José Luis Espert (Despertar) utilice su estilo pragmático para enfrentar a sus competidores, especialmente a Fernández, quien obtuvo la mayor cantidad de votos en las PASO, y a Macri, por ser el actual presidente.

El candidato llegó a la ciudad de Santa Fe el viernes, y el sábado por la noche cenó junto a su equipo de campaña.