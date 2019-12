¿Qué pasa con las fiestas?

Los almuerzos, las fiestas y las cajas navideñas para los empleados son algunas de las acciones que tomarán las compañías para despedir el año.

Dentro de las que no festejarán, cerca de la mitad de las compañías tomaron esta decisión basadas en el contexto económico por el que atraviesa el país. Un 26% reconoció que este año no hay presupuesto, mientras que un porcentaje similar sostuvo que no suelen hacer festejos por la celebración de fin de año. Casi 7 de cada 10 consultados admitió que no realizar ningún festejo influye en la motivación de sus equipos de trabajo.