¿Qué se puede esperar del dólar el 28-O?

El que también podría estallar, de no ser por su poder político, es el FMI. Escribió Arturo Porzecanski, en el Financial Times, que en 2018 el organismo prometió desembolsos por u$s50.000 M (35.400 M de DEG), 11 veces la cuota argentina del FMI, superando a los programas con Brasil en 2002 (DEG 22.800 M) y Grecia en 2010 (DEG 26.400 M). Y luego ofreció ampliarlos a u$s 57.000 M, 13 veces la cuota, con lo que tendría problemas si Argentina defaulteara ya que los desembolsos realizados llegan al 47% de sus créditos totales en el mundo.