Quiebra Bed Bath & Beyond

El gigante estadounidense Bed Bath & Beyond Inc se acogió ayer al Capítulo 11 de la ley de quiebras de su país ya que no consiguió fondos para mantenerse a flote, e inició un proceso de liquidación. La cadena de artículos para el hogar, que muchos argentinos frecuentas en sus viajes a EE.UU., sufrió una caída de demanda en los últimos años porque su estrategia de comercialización de marcas propias fracasó. Las medidas adoptadas el año pasado para introducir más marcas reconocidas por los compradores no han dado muestras de funcionar, y la empresa tuvo pérdidas de unos 393 millones de dólares tras la caída del 33% de sus ventas en el trimestre finalizado el 26 de noviembre.