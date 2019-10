¿Quién ganó el segundo debate presidencial?: la opinión de 20 consultores, dirigentes y candidatos

2) Juan José Gómez Centurión, candidato a presidente por el Frente NOS

“El domingo podemos llegar a duplicar el voto que sacamos. El proyecto no soy yo, mi proyecto en Argentina es abrir un espacio para un montón de personas que no están siendo escuchadas. Tengo un compromiso con mis votantes, que si no llego al ballotage pedirle a mis votantes que voten por el candidato que prometa vetar la ley del aborto", completó en conversación con radio Cooperativa.

3) Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación

"Macri estuvo potente y contundente en cada uno de los temas. Venimos con la energía de la gente movilizada y eso se notó con un Mauricio que, en todos los temas, fue claramente consistente, frente a un Alberto Fernández que quedó acorralado por la mentira y el pasado sobre si había estado o no en medio de la corrupción, y todo eso lo dejó mal parado", evaluó la ministra en diálogo con La Red.

4) Nicolás Trotta, coordinador de equipos técnicos del Frente de Todos

Fue “mucho más picante" que la primera edición de Santa Fe y el de la UBA "más atractivo en términos televisivos", pero, de todos modos, opinó que, para el Frente de Todos, fue "un resultado muy positivo". "Cualquier cuestionamiento que se pueda hacer a la definición de Alberto (sobre Franco Macri), creo que es real que una semana después del fallecimiento del padre, el que tuvo esa definición fue el propio presidente de la Nación", sostuvo Trotta a radio La Red.

5) Hernán Lombardi, del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos

"Hay mucho para perfeccionar sobre el debate, pero es un paso adelante fijado por ley. Uno de cada 3 argentinos vio el debate. Daría la posibilidad de un cruce en el debate y que el periodista pueda preguntar. El comentario sobre el padre de Mauricio fue muy desagradable", afirmó a Continental.

6) Juan Grabois, de la CTEP

“Me hubiese gustado que se haga en un ámbito más popular. La Facultad de Derecho es un ámbito para una minoría, me hubiese gustado que se haga en un barrio de sectores medios bajos, donde más se expresan los problemas del país", manifestó. Además, se refirió también al momento en que fue aludido por José Luis Espert, quien señaló "piquetero que corta la calle o ruta, piquetero que va preso, cuidado Grabois contigo". Para el dirigente social fue una amenaza: "Primero me dio risa; después me puse a pensar que nos vamos acostumbrando a que se pueda amenazar en televisión y eso es grave”, dijo señaló a FM Futurock. “Es una agresión y no me parece que este bien. Es la posición de una persona que tiene una ideología que es distinta a la mía", subrayó a

7) Alberto Fernández, candidato a presidente del Frente de Todos

“Tengo que darle una noticia a Macri, hace cuatro años que es presidente y parece que todavía no se enteró. En Argentina hay que seguir avanzando, Macri ya es parte de la historia. Espero que no se enoje el lunes y no haga ningún disparate", dijo al salir de su casa. Fernández aseguró que el presidente "no está en condiciones" de llamarlo inmoral y que el cruce que tuvieran en los intervalos del debate "no fue nada importante" y que “no pasó nada".

8) José Ignacio de Mendiguren, diputado Frente Renovador (Frente de Todos)

"Con el debate quedé espantado. El presidente no habló de las tasas de interés, ni de las exportaciones, ni de la pérdida adquisitiva del salario, ni de la deuda externa que deja. El Gobierno, a través de su presidente, no entiende lo que pasar porque no se habló de cómo se vuelve a crecer incorporando valor. En un hipotético escenario de que continuara en el gobierno, Argentina desaparecería", manifestó De Mendiguren a radio El Destape.

9) Federico González, analista político y consultor

“Fue un debate bastante enredado, el resultado final fue favorable a Alberto Fernández. A Espert se lo vio muy seguro, mientras que Macri se fue diluyendo, cayó en la negación de lo evidente. El problema de Macri es la obsesión con el kirchnerismo", dijo a AM770. "Los debates no cambian nada, es muy difícil que se revierta el resultado de las PASO. Si Macri pierde por un número lapidario, se tiene que llamar a silencio", agregó.

10) Nicolás del Caño, candidato a presidente por el Frente de Izquierda Unidad

"Lo de Macri es una caradurez total, habla de corrupción y oculta sus escándalos como los del Correo. Te indigna y da bronca escuchar a Macri hablar de corrupción. Eso de 'son lo mismo' es una chicana que nunca dije", aclaró a Radio 10.

11) Facundo Nejamkis, analista político

“La herramienta del debate es positiva, es una herramienta para ver cómo los candidatos actúan en un ámbito de acción. El debate se divide en dos: por una parte un pelotón de candidatos con estrategias de menor responsabilidad y por otro el de los dos primeros, de donde sale el próximo presidente. En los debates hubo dos tiempos (Santa Fe y la UBA). En el primer tiempo Alberto estuvo más a la defensiva y a Macri más ‘grogui’. En el segundo Macri fue más preparado, más envalentonado por la marcha y eso generó más idas y vueltas, fue más picante. La agenda del segundo tiempo fue más favorable a la de Macri”, dijo a Continental.

12) Daniel Lipoveztky, diputado nacional Cambiemos

"Mucha gente decide su voto en la última semana y el debate suma a eso. Pero todos hablaron para sus votantes, ninguno trató de sumar votos de otro lado. Después del 27 si nos toca ser oposición debemos construir para buscar consensos. Soy de los que creen que como oposición hay que aportar a la gobernabilidad, en mi espacio hay otros que no", expresó a Cítrica Radio AM530.

13) Daniel Arroyo, diputado nacional RED (Frente de Todos)

"En lo social claramente Macri trabajó sobre una idea irreal que Argentina está mejorando cuando en realidad aumentó la pobreza y la situación de los que tienen trabajo y de los que no tienen trabajo empeoró: todos los argentinos están un poco peor que el 11 de agosto. Macri se acordó muy tarde de los créditos UVA, pareciera que no gobernó en los últimos años", dijo Arroyo a FM Futurock. "Tenemos que actuar con responsabilidad. Creemos que no hay espacio para una transición caótica. La situación macro económica y la vida cotidiana están agarradas con alfileres. Nadie tiene que hacer macanas. Todos queremos ayudar. Imagino una transición ordenada, un trabajo serio. La vida diaria está durísima, no está la Argentina con tiempo y espacio de tirar más de la cuerda. Todos tenemos que actuar con responsabilidad", agregó Arroyo.

14) Natalia Machain, directora ejecutiva de Greenpeace en Argentina

“Los representantes de las distintas vertientes políticas deben incorporar como prioritarios los problemas ambientales en su agenda. No han sido tema de campaña para ninguno de los candidatos de las principales fuerzas. Los candidatos mencionan al cambio climático de forma abstracta, sin explicar cuáles son las propuestas, por ejemplo, sobre energías limpias. Seguir explotando combustibles fósiles en la crisis climática actual es invertir en una infraestructura obsoleta", afirmó.

15) Rodolfo Suarez, gobernador electo de Mendoza (Cambiemos-UCR)

“Lo vi a Macri mucho más sólido que al resto de los candidatos mientras que Alberto Fernández quedó evidenciado en que no hay algo natural con Cristina. El gran enigma de la Argentina es como sería esa relación si llega a ganar. Los formatos de debates tienen que ser más abiertos y libres, he tenido muchos debates en Mendoza y en esos se podía confrontar”, remarcó Suárez.

16) Miguel Saredi, candidato a vicegobernador PBA Consenso Federal

“A solo una semana de las elecciones generales, observo con preocupación la falta de elementos básicos para ir a una contienda electoral en condiciones de igualdad. El debate, como pasó en la campaña y con nuestros candidatos a nivel local en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, no tuvo condiciones igualitarias. Frente a la polarización, la campaña permanente de la bronca, la pelea, de que solo existen dos sectores, cuando hay un candidato (por Lavagna) que plantea propuestas de fondo, como la necesidad de hablar de la coparticipación federal. Es una democracia renga, no completa la que tenemos en la provincia y en gran parte de la Argentina", resaltó Saredi.

17) Raúl Timerman, analista político

“Se desarrolló entre dos candidatos. Macri enumeraba todos los motivos por los cuáles Daniel Scioli perdió en 2015. Todo lo que dijo respecto del gobierno de Néstor y Cristina hizo que Siocli pierda el balotaje. En cambio, Alberto, cada vez que hablaba, enumeraba todos los motivos por los cuales en las PASO de agosto el resultado fue el que fue”, sostuvo Timerman a Continental.

18) Victoria Donda, candidata a diputada nacional del Frente de Todos

“Vi a un Alberto diciendo las propuestas del Frente de Todos, que desenmascaró las mentiras e inconsistencias del actual Presidente, que creo que está muy nervioso porque falta poco irse. A los que están enojados con el kirchnerismo hay que decirle que el enojo se va cuando abrís la heladera y te das cuenta que lo que compras hoy, hace cuatro años podías comprar mucho más, o cuando abrís la ventana de tu departamento y ves más pibes y pibas durmiendo en la calle o laburando en lugar de estar en escuela”, dijo Donda a El Destape.

19) Daniela Gasparini, candidata a vicejefa de Gobierno CABA (Consenso Federal)

En relación al punto Empleo en el debate Lavagna expresó que llevará adelante un programa de empleo y encarará el desafió de 2 millones de puestos de trabajo en 4 años, políticas para los Ni Ni y los jóvenes. Él ya lo hizo. Además, dijo que hay que levantar las lonas que recubren las maquinarias en las fábricas para ponerlas en marcha. El debate lo ganó por lejos Lavagna”.

20) Familiares de Santiago Maldonado

“Vemos cómo el presidente Mauricio Macri repite como un loro información falsa. No fueron 51 peritos. Fueron 26 y no pudieron determinar cómo, dónde y cuándo murió Santiago. Quizás no le informaron que la causa nunca se cerró y que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ordenó investigar la muerte violenta de Santiago, pero sobretodo investigar la ampliación de los puntos de pericia de la autopsia pedidos por la familia. Nos parece vergonzoso que el Presidente, una vez más, nombre a Santiago solo en campaña política, cómo lo hizo el 20 de Octubre de 2017 antes de las elecciones”, afirmaron en un comunicado de prensa.

‏