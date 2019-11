Racing se ilusiona con Sampaoli: ¿qué tiene que pasar para que sea el nuevo DT?

Si bien todavía "Chacho" no oficializó su partida de la institución, el secretario deportivo hace varios días viene analizando propuestas y esta es la más concreta hoy.

Sampaoli tiene contrato vigente hasta diciembre del año próximo y, si bien hay distintas versiones sobre si tiene cláusula de salida vigente para 2020 o no, la realidad es que Milito no se fue con un no rotundo y, a diferencia de los otros apuntados, dejó la puerta abierta.

Desde Santos, ratifican que existe una multa de 2.500.000 de dólares si a fin de año una de las dos partes desea romper el vínculo, al tiempo que gente cercana al DT sostiene que a partir del 1 de enero del año entrante puede marcharse sin costo alguno.

Según supo NA, a Sampaoli lo seduce el proyecto deportivo que le ofrece Racing, por lo que en caso de darle el sí, luego tendrán que sentarse a resolver el tema de su contrato y avanzar con la rescisión de Santos.

El mánager de Racing había hablado con Matías Almeyda y Rodolfo Arruabarrena, quienes también tienen trabajo, pero ambos agradecieron la posibilidad y contestaron que pretendían quedarse donde estaban (México y Emiratos Árabes Unidos, respectivamente).

Como opciones alternativas en caso de no concretarse lo de Sampaoli, los dirigentes manejan como alternativas a Diego Dabove, al cual Argentinos Juniors le ofreció renovar el vínculo, y Ramón Ángel Díaz, quien está sin club, y ya se mostró dispuesto a asumir el reto.

No obstante, estas alternativas no terminan de cerrarle al propio Milito, quien tiene la misión de elegir al sucesor del "Chacho", que a partir de enero dirigirá a Inter de Porto Alegre.