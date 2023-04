Rahm festejó en Augusta y es el N°1 Molina anotó en el ‘Aleti’ y lo dedicó Pumas 7s logran medalla de plata breves

El seleccionado argentino de rugby se quedó con la medalla de plata del Seven de Singapur, 9° fecha de la temporada, al perder ayer la final del torneo con Nueva Zelanda por 19-17 en el Estadio Nacional del país asiático. Brady Rush anotó el try decisivo para los All Blacks, que se aseguraron la clasificación para París 2024. Los Pumas 7s, medalla de bronce en Tokio 2020, están a un paso de conseguir el boleto para la cita olímpica parisina: lo buscarán sacar en las últimas dos fechas del calendario previstas en mayo en Toulouse (Francia) y en Londres (Reino Unido).