Rally de Navidad a comienzos de noviembre: el cielo no puede esperar

Ningún mercado más refractario a la opinión “bull” (alcista) de la Bolsa que la plaza de los bonos del Tesoro, y además el más líquido de todos.

Su escepticismo fue la punta de lanza de los “bears”. La tasa de 10 años llegó a sumergirse a 1,43% en septiembre. Difícil imaginar la convivencia de un nivel tan irrisorio con una economía saludable. Para peor, la curva de rendimientos se invirtió, la señal más ominosa, y la más efectiva alerta de una recesión (que los bonos también anticipan y su récord como oráculo es mejor – por lejos - que el que ostentan las acciones). Y, sin embargo, el cese de hostilidades entre Washington y Beijing no les resultó indiferente. La tasa de 10 años ascendió sin prisa y sin pausa, los dos últimos meses, y el viernes cerró muy cerca de 2%: 1,94%. Y la curva cambió de signo y se empinó. Si un modelo probit estimó una probabilidad de recesión en torno a 44% en agosto, ya en octubre la había recortado a 31% (todavía inquietante, pero reculando en tándem con el viento de cola que reflejan las bolsas). Vale hacer una salvedad: cuando la Fed decide ampliar su hoja de balance para calmar los nervios del mercado de repos, como interviene en el tramo corto, también afecta la pendiente de la curva de rendimientos, y relativiza la lectura anterior.

¿Qué puede salir mal? Los árboles no crecen hasta el cielo, y si además ello depende de la buena voluntad de Trump, de un compromiso conjunto de regadío con China, todo puede acabar de un plumazo. Al primer entredicho. Y el presidente, el fin de semana, reconoció que las conversaciones marchan sobre ruedas, pero no le corre la prisa por firmar cualquier papel, sino un buen acuerdo.

No será la primera vez que las negociaciones descuentan un final feliz para abortar en la última milla. Y aun así Trump no parece proclive al desaire letal. Las elecciones se acercan, puede ganarlas si no se cava la fosa de una recesión, y qué mejor propuesta que dejar que se asiente la calma, y a los mercados correr, hasta que la economía borre las dudas. Con el impeachment soplándole en la nuca, y sin logros alternativos que ofrecer, Trump no debiera exigirle mucho a un acuerdo para que le sea provechoso. Las Bolsas, menos aún.