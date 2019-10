Rambo aprendió a hablar, por desgracia

No es que Stallone sea demasiado viejo para seguir haciendo de Rambo, sino que esta nueva secuela -y, aparentemente, última, según lo que anuncia el título- por momentos no tiene mucho que ver con la serie iniciada en la excelente película en la que el personaje se enfrentaba al sheriff autoritario y corrupto Brian Dennehy. En “Rambo: Last Blood” el guión roba la trama de las películas de la serie de “Taken”, en las que Liam Neeson liquida mafiosos albanos por docenas con tal de rescatar a su hija de una red de trata centroeuropea.