Boom de argentinos en Uruguay reaviva el interés por las inversiones inmobiliarias

“Tras la pandemia crecieron muchísimo los servicios, infraestructuras y actividades de ocio en general como actividades deportivas y culturales que acompañan a la vida rodeada de naturaleza, como playas o mar. Esto impulsó al mercado inmobiliario como refugio de valor, con costos de mantenimiento bajos y con valores que muy pocos países del mundo están dando. Este año se ha incrementado a un 5 y 5,5% la renta anual debido a la mayor presión de demanda de viviendas de familias. A esto se le adiciona la renta inmobiliaria, que es la valoración que van a tener los inmuebles por su calidad, ubicación y comodidad y que calculamos será entre un 2 y 2,5% adicional anual, lo que da como resultado que el porcentaje de rentabilidad anual pueda ser del 8%”, analizó Pierro.

Cuánto cuesta alquilar un departamento en enero en Punta del Este

Además, en base a análisis previos como cantidad de reservas y consultas, Sena sostuvo que “para la segunda quincena de enero, pensamos que seguirá viniendo más gente que el año pasado”.

Respecto a los valores en Punta del Este para la segunda mitad del mes, indicó que las propiedades de primera línea, ubicadas frente al mar, rondan los u$s 4.000 para un dormitorio, mientras que las de dos dormitorios unos u$s 6.500. Mientras que los precios para propiedades de segunda línea rondan los u$s 2.000 por quincena para un dormitorio, mientras que las opciones de dos dormitorios alcanzan los u$s 4.500.

Otros destinos turísticos de Uruguay y alternativas de inversión

“Tradicionalmente las zonas de verano son lugares de playa, y de segunda casa, donde la inversión se basa en la conservación del patrimonio y en la posibilidad de utilizar esas viviendas, principalmente durante el verano. Es decir que al mismo tiempo que se van de vacaciones, principalmente los argentinos, refugian sus ahorros fuera de su país en un lugar con un gran atractivo para vacacionar y con políticas económicas tradicionalmente más estables y seguras como lo son las uruguayas”, argumentó el arquitecto Fabián Kopel.

“Por su parte, Montevideo es una opción que permite resguardar capital, con la ventaja de utilizar tanto para uso personal como para obtener una rentabilidad más estable a través de alquileres mensuales, lo que lo vuelve más predecible para los inversores, gracias a una población residente permanente durante todo el año. Incluso tenemos casos de argentinos que pasan primero por la capital, especialmente en verano, para conocer o reservar una unidad en alguno de nuestros proyectos, para luego vacacionar en familia en zonas balnearias tradicionales del país”, amplió Fabián Kopel.

En este marco Sebastián Sánchez, cofundador de Kopel Sánchez, ejemplificó que en la capital uruguaya se puede adquirir una unidad en pozo -por un monto cercano a los u$s 100.000- y obtener una rentabilidad anual en dólares que puede llegar a un 11%, entre lo que se percibe de alquiler (6%) y la revalorización del terreno (5%), gracias a la demanda creciente de desarrollos inmobiliarios.

Por su parte, Rocha viene experimentando una gran temporada, al igual que los principales destinos turísticos del país, donde la llegada de turistas aumentó un 15% respecto al año pasado, según diversos empresarios del transporte. Al respecto Gustavo Shaban, Gerente de Rutas del Sol, expresó que “se confirma las perspectivas alentadoras con respecto a la llegada de turistas al departamento de Rocha” en donde destacan, entre otros, destinos turísticos como La Pedrera y La Paloma.

En conclusión, el sector inmobiliario mostró un interés renovado de inversores argentinos en Uruguay, quienes aprovechan oportunidades en propiedades, principalmente en Maldonado, Rocha y Montevideo.