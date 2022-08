Rechazan intento de anular prueba de exsecretario de Macri

El planteo formulado por la defensa de Nieto, a cargo del abogado Gervasio Caviglione Fraga, cuestionaba la cadena de custodia del celular del secretario privado de Macri y aseguraba que el teléfono fue manipulado cuando ya no estaba en manos de su defendido.

El celular de Nieto fue secuestrado el 25 de junio del 2020 y al día siguiente fue derivado desde la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional hacia la División Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal para efectuar una copia forense de la información que contenía. El 29 de junio de 2020, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, encomendó a Gendarmería Nacional una nueva extracción “física” de ese mismo celular. La defensa de Nieto había remarcado que entre las dos extracciones de información se detectó una diferencia que consistió en la apertura de una ventana de diálogo de la aplicación WhatsApp entre los usuarios Darío Nieto y Silvia Majdalani, que se encontraba vacía.

El planteo de Nieto fue rechazado por Villena y luego por la Cámara Federal de La Plata se indicó que la defensa no había logrado demostrar el agravio y se señaló, además, que de los estudios comparativos no existió alteración alguna. En el fallo de ayer, los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo sostuvieron que “la defensa no ha logrado demostrar en su presentación recursiva de qué modo se han visto vulneradas las prescripciones establecidas en nuestra norma fundamental, limitándose a relatar su propia versión de los hechos sin evaluar fehacientemente de qué forma el modo en el que fueron realizados los procedimientos cuestionados importó un perjuicio concreto al encausado”, concluyeron.

Nieto fue beneficiado con falta de mérito porque se afirmó que no logró determinar su responsabilidad en los hechos investigados.