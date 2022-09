Reclamarán por las quemas en el Obelisco

Al finalizar la convocatoria, Javkin, del Frente Progresista, sostuvo: “Acá lo que queda claro es que si el tema no llega al Obelisco, no se habla”, y anticipó: “Vamos a ir nosotros al Obelisco a plantearlo; este jueves vamos a Buenos Aires para hacerlo público”, a la par que señaló que están pidiendo reuniones a distintos ministerios, entre ellos el de Seguridad.

Luego de mencionar las múltiples presentaciones desarrolladas ante la justicia, el intendente indicó: “No hay nadie preso, hay campos que se queman 15 o 20 veces, queremos acciones sobre esos campos”, en tanto exigió gente detenida por lo que ocurre en esos lugares.

“Acá somos intendentes y presidentes comunales que abarcamos una región que es una de las más ricas de la Argentina, con cerca de un millón ochocientos mil habitantes respirando humo hace tres días; somos de todos los partidos, pero lo que vemos es que se nos ríen en la cara. Y lo mismo pasa en Paraná: como esto allá no llega no se toma ninguna determinación, y nosotros no podemos mandar gente nuestra a ese territorio porque se trata de otra provincia”, afirmó con indignación el titular del Ejecutivo local. Y concluyó: “En términos políticos, mientras el humo nos lo comamos de este lado, no le importa a nadie”.

Luego hizo referencia a un tuitdel Ejército Argentino dando por concluida su actuación en la zona de islas con el mensaje “Misión cumplida”. “¿Misión cumplida de qué?”, se preguntó Javkin y consideró: “¿No ven lo que pasa? La misión cumplida es cuando se termina. Queremos presencia fija en el territorio hasta que se termine, no una semana o 10 días, porque el fuego se apaga pero cambia el viento y vuelve a pasar lo que vemos”.

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe recomendó a la población afectada por el humo que proviene de las quemas evitar abrir puertas y ventanas, colocarse barbijo y evitar actividades físicas al aire libre.