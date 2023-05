Récord de exportaciones y empleo entre empresas del sector conocimiento

En el plano internacional, el crecimiento de las exportaciones de las industrias del conocimiento -5,4% según datos de la OMC- sigue superando la media mundial; sin embargo, se observa una desaceleración progresiva respecto de 2021, justificado por el contexto creado por la guerra de Ucrania y sus consecuencias.

Argencon destacó que “el relevamiento está dado en un contexto internacional donde se acumularon varios factores concurrentes: el impacto de la guerra de Ucrania en el costo de productos básicos, la espiral inflacionaria registrada en todo el mundo, la fuerte suba de las tasas de interés, el realineamiento de flujos comerciales, y una profundización del desconcierto político sobre cómo enfrentar estos sucesos”.

“En el plano local, estos hechos se vieron agravados por los condimentos propios de la endémica inestabilidad económica y política de la Argentina: el valor del dólar oficial aumentó 71% en el año, la inflación anual del IPC fue de 94,8%, y los salarios de las industrias del conocimiento se incrementaron no menos del 120%. La brecha cambiaria osciló durante 2022 entre el 85% y 130%”, añadió.

El informe remarca además que “la falta de personas calificadas para cubrir los empleos tecnológicos se presenta como el principal obstáculo para el pleno desarrollo de Argentina como una potencia mundial de la Economía del Conocimiento. Esta escasez de talento no sólo afecta gravemente al segmento IT en el centro de su negocio, sino que impacta transversalmente en todas las áreas de la economía. En Argentina esta situación se presenta con perfiles propios. El sistema educativo, que ha sido tradicionalmente un elemento diferencial en el posicionamiento global de nuestro país, hoy presenta un sensible deterioro de su capacidad”, concluye.