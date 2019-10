Rediseño de sedán alta gama

Mercedes

Las nuevas versiones del Clase C están disponible en dos gamas de colores: por un lado, en una versión estándar (negro y blanco polar) y, por el otro, en versión metalizada (negro obsidiana; plata iridio; gris grafito; plata mojave; azul cavansita; azul brillante; y gris selenita).

Por su parte, el interior posee una iluminación de ambiente de 64 colores que realza el habitáculo con hasta 10 conceptos cromáticos, iluminando también el interior de los difusores de ventilación. Además, presenta un visualizador de medios independiente opcional con pantalla de 10,25” y un cuadro de instrumentos 100% digital con pantalla 12,3”, ambos en alta resolución y nueva tecla de arranque y parada en efecto turbina.

Este restyling del Clase C mantiene la motorización C 200 (2.0 de 204 CV) e incorpora una nueva motorización C 300 (2.0 de 258 CV), en reemplazo del C 250.

El C 200 cuesta u$s54.500 y el C300 AMG-Line, u$s66.000.