Renunció a PJ tras votar por reforma

“En la última sesión, voté a favor de la necesidad de la Reforma Parcial de la Constitución, he estado de acuerdo con la misma, puesto que se trata de un momento histórico y que resultará en beneficio de toda la sociedad”, argumentó Posadas al dar a conocer a través de las redes sociales que presentó su renuncia al PJ y al bloque Justicialista. “Por mi posición, he sido objeto de amenazas hacia mi persona y mi familia, lo cual no influyó en mi decisión en torno al proyecto”, cerró.