Reseña impositiva

Impuestos coparticipables. Cancelación por pago a cuenta. Interpretación.

La Comisión Federal de Impuestos (CFI) a través de una resolución general interpretativa (RGI) concluyó, que la facultad del Gobierno Federal, no comprende la atribución para autorizar al contribuyente la cancelación nominal, total o parcial, de un impuesto nacional coparticipable por el pago de otra obligación fiscal nacional exclusiva o con asignación específica total o parcial en su favor, en tanto ello se encuentra en pugna con las disposiciones que regulan los regímenes general y especiales de coparticipación federal vigentes.

PROCEDIMIENTO

RG 4.596 (AFIP) (BO 4/10/19)

Programa SUMA. Control ciudadano. Premios y sorteos. Instrumentación.

La AFIP implementó, con vigencia desde el 1/10/19, el programa SUMA destinado a promover la participación de los ciudadanos para que los responsables de los impuestos recaudados cumplan sus deberes formales

Los participantes deben ser mayores de 18 años, adquirir como consumidores finales y tener CUI, CUIL o CUIT, y tendrán la posibilidad de participar en un sistema de premios y sorteos, luego de informar determinados datos relativos a los comprobantes que respalden las operaciones de compra de bienes muebles, o de obras, locaciones y prestaciones de servicios recibidas

El premio consistirá en una suma que surja de aplicar el 15% sobre el importe total de la factura o tiques o tiques factura clases B o C, ingresado a la aplicación móvil SUMA del 1 al 20 de octubre según los artículos que se detallan por anexo a la norma. El importe máximo del documento es $200 y el máximo por usuario $1.000. Podrán participar hasta un total de 50.000 usuarios que hayan descargado la aplicación y se hubieran registrado en la misma. El primer sorteo abarca las compras realizadas con motivo del Día de la Madre, se realizara entre el 21/10 y el 30/11, se otorgará al ganador un premio de $10.000, quien dispondrá hasta el día 31/12/19 para hacer efectivo el mismo. Las sucesivas implementaciones del programa y sus términos para la participación se publicarán en el micrositio SUMA de la página de AFIP.

RG 4.601 (AFIP) (BO 4/10/19)

Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA”. Régimen de retención e información. Modifica RG 4.310.

La RG 4.310 dispuso los requisitos y condiciones para integrar el Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” establecido por la Resolución General Conjunta N° 4.248 del entonces Ministerio de Agroindustria, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, del Instituto Nacional de Semillas y de la AFIP. En su Título I implementó, entre otros, un módulo de información productiva de cumplimiento obligatorio para los productores de granos y semillas en proceso de certificación -cereal y oleaginoso- y legumbres secas y el Título II instrumentó un régimen de retención del IVA, aplicable a las operaciones de compraventa de los productos citados.

Recientemente la AFIP modificó la RG 4.310 a fin de brindar precisiones vinculadas con el régimen de retención y adecua la fecha de presentación de la información productiva, reformulando los arts. 37, 38 y 48.

RG 4.602 (AFIP) (BO 4/10/19)

Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y II. Carácter potencial. Modifica RG 4.568.

La RG 4.568 implementó en el Sistema Registral una caracterización denominada Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Tramo I y II para aquellos contribuyentes que según el sector al que pertenezcan, no superen los topes de facturación establecidos por la Resolución 220/19 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción y Trabajo. Todo ello, a fin que se pueda acceder a condiciones especiales en facilidades de pago, en la aplicación del régimen tributario -tasas diferenciales, exclusión de regímenes de retención y/o percepción, etc.- y en otras operatorias a cargo de la AFIP. No obstante, el organismo decidió introducir ciertas modificaciones a la cita norma a cuyos efectos sustituyó los artículos 1 a 3 y el 7 reformulándolos.

REGIMEN SIMPLIFICADO

RG Conj. 4.604 (AFIP - ART) (BO 4/10/19)

Sistema Único Tributario. Monotributistas de I. Brutos de Rio Negro. Incorporación.

La RG Conjunta 4263 de la AFIP y el Ministerio de Finanzas de Córdoba aprobó el “Sistema Único Tributario” con el fin de promover la simplificación y unificación de los trámites de inscripción y pago del orden tributario nacional y de las administraciones tributarias provinciales que adhieran al mismo por convenios o normas particulares. Ahora por RG Conjunta 4604 entre la AFIP y la Agencia de Recaudación Tributaria (ART) de Rio Negro se incorporó al citado Sistema a los monotributistas que resulten alcanzados por el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la provincia y, de corresponder, por la contribución municipal y/o comunal que incide sobre la actividad desarrollada, cualquiera fuere su denominación. Rige desde el 4/10/19.

VALOR AGREGADO

RG 4.597 (AFIP) (BO 1/10/19)

Libro IVA Digital. Aprobación. Implementación.

La AFIP instrumentó el Libro de IVA Digital, al que se accederá a través del Portal IVA ingresando al sitio web del organismo. Se trata de un régimen de registración electrónica de operaciones de venta, compra, cesiones, exportaciones e importaciones definitivas de bienes y servicios, locaciones y prestaciones, al cual quedan obligados los responsables inscriptos y los sujetos exentos en el Impuesto al Valor Agregado.

Atento la generalización de la facturación electrónica, la AFIP pondrá a disposición de los sujetos la información de los comprobantes emitidos y recibidos que registrados en la bases de dato. Asimismo, se habilitará la opción para que determinados responsables puedan realizar una presentación simplificada de la declaración jurada del IVA.

RG 4.610 (AFIP) (BO 15/10/19)

Régimen de retención. Incorporación de agentes. RG 2.854. Vigencia.

En el marco de la RG 2854, que regula el régimen de retención general del Impuesto al Valor Agregado aplicable sobre la venta de cosas muebles, locaciones de obras y locaciones y/o prestaciones de servicios, se incorporan agentes de retención, vigencia desde el 1/11/19.

