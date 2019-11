Reseña impositiva

Regímenes de retención. Medios de pago electrónicos en operaciones de venta de cosas muebles, locaciones y/o prestaciones de servicios. IVA y Ganancias.

Atento la utilización de las nuevas plataformas tecnológicas de transferencia de fondos, la AFIP considero pertinente establecer un régimen de retención del IVA y/o Ganancias que contemple las citadas formas de pago. Así surge la RG 4622 que rige desde el día de su publicación pero se aplicará a los pagos de las liquidaciones que se efectúen a partir del 19 de noviembre 2019, inclusive.

Dto. 708/19 (BO 16/10/19)

Promoción de la economía del conocimiento. Ley 27.506. Reglamentación

El Dto. 708/19 reglamentó la Ley 27.506 – Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y facultó al Ministerio de Producción y Trabajo, como autoridad de aplicación del régimen, a dictar las normas aclaratorias y complementarias que sean necesarias para la aplicación de la citada norma y de lo dispuesto en la reglamentación desarrollada en el Anexo del decreto.

Res.1.084 (MPT) (BO 1|7/10/19)

Promoción de la economía del conocimiento. Ley 27.506. Autoridad de aplicación.

A fin de poner en marcha el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, creado por la Ley N° 27.506, el Ministerio de Producción y Trabajo, designó como autoridad de aplicación del mismo a la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, desde el 17/10/19.

Res. 89/19 (SPM) (BO 28/1019)

Inversiones mineras. Beneficios. Procedimiento. Unificación.

Derogando todo otra normativa anterior, la Secretaría de Política Minera del Ministerio de Producción y Trabajo unificó y actualizó la tramitación a seguir para acceder al régimen especial de fomento para el desarrollo de la actividad minera en el Territorio Argentino, a partir del otorgamiento de beneficios a los diferentes actores participantes del sector legislado en la ley 24.196, art. 21 y la intervención de la Autoridad de Aplicación establecida en el at. 24.

RG Conj. 4.618 (AFIP-SGE)

(BO 30/10/19)

Fomento para fuentes renovables para producir energía eléctrica. Leyes 26.190 y 27.191. Certificado fiscal. Implementación.

Haciendo uso de las facultades que les fueran delegadas la AFIP y la Secretaría de Gobierno de Energía, regularon las formalidades, y condiciones de emisión, utilización y cesión del certificado fiscal a los efectos derivados de su cancelación, resultando uno de los beneficios fiscales otorgados por la Ley 26.190, que dispuso Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, y por la Ley 27.191 que prevé el incremento progresivo de la participación de las fuentes renovables en la matriz eléctrica hasta alcanzar 20 % de los consumos anuales totales al 31/12/25.

RG 4.614 (AFIP) (BO 25/10/19)

Plataformas de pago. Nuevo régimen de información

Considerando las nuevas tendencias que se observan en la movilización de activos a través de herramientas y/o aplicaciones informáticas, a fin de establecer medidas que garanticen la transparencia y trazabilidad de las operaciones involucradas la AFIP dispuso, para herramientas y/o aplicaciones informáticas relacionadas con movimientos de activos virtuales y no virtuales, que rige desde el 25/10/19 pero resultará de aplicación para las operaciones que se hayan efectuado a partir del 1 de noviembre de 2019.

RG 4.616 (AFIP) (BO 28/10/19)

Facilidades de pago. RG 4.557. Acogimiento. Extensión.

La AFIP extendió hasta el 30/11/19 la posibilidad de acceder al régimen de facilidades de pago para cancelar obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el día 15/08/19, permitiendo además refinanciar ciertos planes vigentes del Título I de la RG 4.477 y sus modificatorias, y suspendiendo por el término de 90 días la traba de medidas cautelares para determinados sujetos, regulado por la RG 4.557. Se incluyen las facilidades de pagos generales, sectoriales, regionales o especiales- cuya caducidad haya operado durante los meses de julio, agosto o septiembre de 2019, o hayan sido rechazados a partir del día 1 de julio de 2019 y las obligaciones regularizadas en planes de facilidades de pago cuya caducidad haya operado a partir del día 1 de octubre de 2019.

RG 4.602 (AFIP) (BO 4/10/19)

Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y II. Carácter potencial. Modifica RG 4.568.

La RG 4.568 implementó en el Sistema Registral una caracterización denominada Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Tramo I y II para aquellos contribuyentes que según el sector al que pertenezcan, no superen los topes de facturación establecidos por la Resolución 220/19 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción y Trabajo. Todo ello, a fin que se pueda acceder a condiciones especiales en facilidades de pago, en la aplicación del régimen tributario -tasas diferenciales, exclusión de regímenes de retención y/o percepción, etc.- y en otras operatorias a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos. No obstante, el organismo decidió introducir ciertas modificaciones a la cita norma a cuyos efectos sustituyó los artículos 1 a 3 y el 7 reformulándolos.

RG 4.612(AFIP) (BO 16/10/19)

Percepciones, pagos a cuenta y retenciones. Operaciones con hacienda bovina y bubalina. Actualización de valores.

La RG 3.873 creó un registro fiscal y diferentes regímenes de percepción, pagos a cuenta y retención del IVA sobre la producción y comercialización de haciendas y carnes bovinas y bubalinas disponiéndose la actualización semestral de los importes de pago a cuenta y percepciones en la proporción del incremento del Índice General Mercado de Liniers (I.G.M.L.) publicado por el Mercado de Hacienda de Liniers. Razones de administración tributaria aconsejan establecer, con carácter de excepción, los valores que regirán para los aludidos regímenes en el período comprendido entre los meses de noviembre de 2019 y abril de 2020, ambos inclusive.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente y con carácter de excepción, los importes de pago a cuenta y percepciones que regirán del 1de noviembre de 2019 al 30 abril de 2020, son los que se indican en el Anexo II de la presente, que fue sustituido.

RG 4.615 (AFIP) (BO 25/10/19)

Operaciones a tasa cero. Recupero de saldos a favor. Acceso. Procedimiento.

El Dto. 567/19 dispuso que la venta de determinados productos alimenticios se encuentren alcanzados por tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado y el Dto. 603/19 facultó a la AFIP a establecer un tratamiento similar al previsto en el Artículo 43 de la norma legal para acceder al saldo a favor que pudiesen obtener los responsables de las ventas de los citados productos. Por ello la AFIP establece el procedimiento para solicitar la acreditación, devolución y/o transferencia del saldo en la medida que su importe no haya sido absorbido totalmente por los débitos fiscales generados por el desarrollo de la actividad.

Para la imputación de este saldo contra débitos fiscales, será una vez computado los restantes créditos fiscales relacionados con la actividad gravada.

Lo regulado entra en vigencia a partir del día 16 de diciembre de 2019, inclusive, y serán de aplicación para solicitudes correspondientes a los períodos fiscales del impuesto al valor agregado de agosto de 2019 a diciembre de 2019, ambos inclusive.

Dto. 741/19 (BO 29/10/19)

Consumidor final. Concepto. Reformulación.

Mediante este decreto, de necesidad y urgencia, el PEN fortaleció la aplicación y percepción del impuesto modificando el artículo 71 del decreto reglamentario citado, con vigencia desde el 30 de octubre de 2019.

Se incorporan como pauta de consumidor final la aceptación del comprobante o factura que en tal calidad se le emita siempre que el vendedor, locador o prestador no pudiera razonablemente presumir que no se trata de un consumidor final, delegándose en la AFIP la posibilidad de .establecer para ciertas actividades parámetros específicos a tener en cuenta por el vendedor, locador o prestatario, que se cumple la condición, pudiendo considerarse, entre otros, el monto de las operaciones y/o su volumen.

No será consumidor final quien acredite su calidad de responsable inscripto, exento o no alcanzado con relación al impuesto, o su condición de monotributista, por no destinar los bienes o servicios para su uso o consumo privado

El decreto también deroga el artículo 73 reglamentario, que se ocupaba de regular que toda operación gravada realizada por un inscripto a quien no acreditase similar condición, se presumía como no inscripto, que no actúa como consumidor final, salvo que se verifiquen los supuestos previstos, atento haberse derogado la calidad de no inscripto por Ley 25.865.

RG 4.622 (AFIP) (BO 30/10/19)

Régimen de retención. Medios de pago electrónicos en operaciones de venta de cosas muebles, locaciones y/o prestaciones de servicios. IVA y Ganancias.

