Reseña informativa de fallos

Para sancionar a un contribuyente por la inexistencia de medios de pagos electrónicos no alcanza que los mismos no se encuentren en funcionamiento, sino que se requiere que el contribuyente rechace un pago mediante tarjeta de débito u otro medio equivalente, por una operación comercial superior a diez pesos ($10) y esto debe ser debidamente acreditado mediante elementos de prueba fehacientes.

En este caso la Cámara consideró que la declaración de la empleada manifestando que el sistema funcionaba, puede llegar a desvirtuar la veracidad del acta infraccional labrada por los funcionarios de AFIP.

Así lo resolvió la Sala B, de la Cámara Penal Económica, ante los dichos de la empleada quien, al momento de la constatación efectuada por los agentes, manifestó que “…se encuentra trabajando en el recinto comercial hace aproximadamente 15 (quince) días y el equipo Posnet nunca funcionó (siempre estuvo apagado)…”.

Pero luego, al prestar declaración testimonial, aseguró que “La verdad no recuerdo haber dicho todo lo que surge del acta. Con respecto a las tarjetas, pude haber dicho que no trabajábamos con tarjetas de crédito. Confirmo que era nueva y hacía poco que estaba trabajando. Como era nueva, mi compañera se encargaba de los pagos con tarjeta y yo no lo usaba…el local cuenta con equipo para permitir el cobro con tarjeta de débito y al momento en que se llevó a cabo el procedimiento por parte de la AFIP se encontraba en funcionamiento. Durante el tiempo que llevo prestando funciones en el lugar observé que habitualmente se da uso a tal equipo…”.

En base a ello, la Cámara confirmó el rechazo de la infracción, al sostener que el testimonio de la empleada desconociendo sus dichos en el acta, alcanza para desvirtuar la acusación, pues no existen otros elementos de prueba.

Cámara Penal Económica-Sala B–25/10/2019 - “D. M. M. S/ INFRACCIÓN LEY 11.683”, Expte Nro. 278/2019.

Cautelar a favor del contribuyente. Pedido de compensación con saldos de IVA. Suspende la intimación de pago de AFIP.

La Justicia suspende los efectos de la intimación de pago y ordena se abstenga AFIP de iniciar la ejecución fiscal, en tanto no se resuelva si la compensación realizada por el contribuyente es válida o no.

La Cámara Federal reafirmo la normativa al momento de la comisión de los hechos no prohibía la compensación, que es un modo de extinción de los tributos y se encontraría acreditada la verosimilitud en el derecho suficiente para que la Justicia conceda una medida cautelar suspendiendo la intimación de pago del Fisco.

Así lo resolvió la Sala V, al revertir un fallo de primera instancia, donde no se había hecho lugar a la suspensión de cobro, ante el rechazo del Fisco ante la solicitud del contribuyente de compensación de los Impuestos Internos con el saldo acreedor del Impuesto al Valor Agregado.

A su vez, en relación al peligro en la demora que podría implicar que no se dicte la cautelar, tuvo en cuenta el Tribunal, las diversas consecuencias que podría generar la ejecución de la pretensión fiscal cuestionada y los graves efectos patrimoniales que ello podría traer aparejado, en virtud del monto del impuesto reclamado.

En el caso, la Cámara tuvo en cuenta las posibilidades de éxito del reclamo efectuado por el contribuyente, a efectos de determinar el peligro ante una inminente ejecución iniciada por el Fisco.

Como último recaudo, teniendo en cuenta los eventuales daños que podría ocasionar a las arcas fiscales el dictado de una cautelar que luego se demostrará injusta, el Magistrado entendió oportuno establecer en cabeza del contribuyente, una caución equivalente al 20% del valor reclamado.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala V – 08/10/19 – “PC ARTS ARGENTINA c/ ENAFIP-DGI s/ MEDIDA CAUTELAR (AUTÓNOMA)”, Expte. Nro. 82.001/2018/CA1.

ADUANERO

Contrabando de divisas. Inexistencia si no hay engaño.

La acción de transportar divisas en el interior de una mochila utilizada como equipaje de mano y, en el interior de uno de los bolsillos del pantalón, no puede ser considerada una maniobra de ocultamiento o de disimulación, si indica haber obedecido a una razón de reserva habitual de guarda y de seguridad de aquello que se transporta y no, a una finalidad de impedir o de dificultar el control aduanero, ni de ocultar aquella mercadería al control de las aduanas.

Así lo resolvió la Sala B al dictar el sobreseimiento por contrabando de dinero, al entender que el personal preventor advirtió la presencia de las divisas al observar, en el escáner de la terminal, el equipaje de mano del imputado, en oportunidad de atravesar el arco detector de metales. A lo cual se añade que, ante la consulta sobre si llevaba dinero, el denunciado refirió que llevaba aproximadamente la suma de diecinueve mil dólares estadounidenses. Siempre considerando que,el dinero transportado no estaba sometido a ningún tipo de ocultamiento, ni de acondicionamiento, que pudiera dificultar o impedir aquel control.

Todo ello, llevó a considerar al Magistrado, que no se había acreditado la existencia de algún acto, por parte del imputado, con aptitud suficiente para impedir o para dificultar el adecuado ejercicio de las funciones del servicio aduanero para el control sobre las exportaciones, ni de un ardid o engaño desplegado con aquella finalidad. Además se consideró la realidad patrimonial del denunciado, la cual le permitía disponer de manera lícita de aquella suma de dinero, descartando así, cualquier hecho presunto de recepción de activos de origen ilícito.

Cámara Penal Económica -Sala B – 23/10/2019 – “E.W/ INFR. LEY 22.415”, Expte. Nro.1693/2016/CA1.

(*) www.horaciocardozo.com.ar, Abogado, Profesor del Posgrado en Derecho Tributario (UBA-Derecho)