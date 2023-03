Reserva de EE.UU. lanzó un plan de rescate ante el colapso del Silicon Bank

Nueva York. Autoridades financieras de Estados Unidos anunciaron anoche un plan de rescate mediante créditos blandos para el sistema bancario y pone a disposición un fondo de u$s25.000 millones que asegurará que los depositantes del banco en quiebra Silicon Valley Bank recuperen “totalmente” sus fondos y que los contribuyentes estadounidenses no paguen por el descalabro.

En una resolución conjunta, la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, el presidente de la Junta de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de la Compañía del Fondo de Seguros de Depósitos (FDIC), Martin J. Gruenberg, resolvieron que “los depositantes tendrán acceso a todo su dinero a partir del lunes 13 de marzo, y que el contribuyente no asumirá las pérdidas asociadas con la resolución de Silicon Valley Bank”.

Al mismo tiempo aclararon que “los accionistas y ciertos tenedores de deuda no garantizados no estarán protegidos, la alta dirección también ha sido eliminada y cualquier pérdida del Fondo de Seguro de Depósitos para respaldar a los depositantes no asegurados se recuperará mediante una evaluación especial de los bancos, según lo exige la ley”.

La Fed remarcó que “el financiamiento estará disponible a través de la creación de un nuevo Programa de financiamiento a plazo bancario (BTFP), que ofrece préstamos de hasta un año de duración a bancos, asociaciones de ahorro, uniones de crédito y otras instituciones de depósito elegibles que prometen bonos del Tesoro de los Estados Unidos, deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas y otros activos calificados como garantía. Estos activos se valorarán a la par. El BTFP será una fuente adicional de liquidez contra valores de alta calidad, eliminando la necesidad de una institución de vender rápidamente esos valores en tiempos de estrés”.

El ministro de Finanzas del Reino Unido, Jeremy Hunt, dijo ayer que la caída del SVB representaba un “riesgo grave” para el sector tecnológico británico. Varios empresarios también han alertado en las últimas horas sobre una posible onda expansiva para las start-ups tecnológicas indias, algunas de las cuales eran clientes de SVB.

El revuelo causado por la situación del SVB también se ha extendido a las criptomonedas.