Reservas: el BCRA viene de racha compradora (pero advierten por una estrategia “transitoria”)

El Banco Central (BCRA) compró u$s300 millones el último viernes en el mercado oficial de cambios. Se trata de la mayor absorción de dólares que logra realizar en el año. El tren de compras que viene llevando adelante el BCRA hace 23 días no es producto del azar. Tiene una estrategia para hacerlo funcionar. ¿Cómo lo está haciendo?

Cabe mencionar que con el paso que dio el viernes, el regulador monetario logró acumular u$s805 millones de compras en la última semana y suma u$s4.333 millones en total durante el primer mes de Milei. Con estos datos, las reservas del BCRA se ubican en los u$s23.976 millones, bastante por encima de los niveles que habían llegado a alcanzar hace pocas semanas, cuando rondaban los u$s21.000 millones.

Sin embargo, las reservas netas aún son negativas, según el mercado, en alrededor de unos u$s8.200 millones. Esto preocupa especialmente al Gobierno, que requiere de los fondos líquidos para darle poder de fuego al BCRA, incluso a pesar de que uno de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue el de no intervenir más en el mercado de los dólares financieros ni tampoco en el de futuros.

Eso, en el marco de la exigencia del FMI de que las reservas del BCRA se incrementen en u$s10.000 millones. Esa es la meta que le fijó al actual Gobierno. Deberá comprar ese monto a lo largo de todo el año para terminar con alrededor de u$s2.000 millones netos positivos. Ese es uno de los objetivos y, de ahí nace la prohibición de intervenir el mercado cambiario. Es por eso que el equipo económico está haciendo todo lo posible para poder comprar dólares, claro que no es fácil en el actual contexto y lo está haciendo con una estrategia válida, pero que podría quedarle corta en breve.

Cepo a importaciones y SEDI

“Existe un supercepo a las importaciones, a pesar del cambio de reglas. Por ese motivo, prácticamente no se ve demanda privada en el mercado y, a su vez, los exportadores están adelantando ventas en el marco del programa que implementó el Gobierno impulsados por el endulzante de la formula (que permite pasar parte por el oficial y otra por el Contado Con Liquidación, CCL). Esto ha traído la actual calma transitoria y baja de la brecha”, describe Fabio Rodríguez, economista y director de MyR Consultores a Ámbito.

Sergio Chouza, economista y director de Consultora Sarandí, por su parte, indica que “la resolución general del 26 de diciembre de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que cambió el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) por el Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) y la norma que favorece la postergación los pagos de importaciones de 30 días en adelante” son clave para que el BCRA haya logrado comprar dólares en el último tiempo”.

Patear vencimientos

Y es que, según detalla el economista de Eco Go Sebastián Menescaldi, la normativa establece que los pagos se hacen en cuotas. “Es decir que, para importar se puede acceder al 25% de los dólares cada 30 días. Eso implica, por ejemplo, en una importación de u$s400.000 millones en el mes, el Central se ahorre hoy casi u$s140 millones diarios en pagos”, detalla.

Ese cálculo es válido hasta el 30 de enero y después se va a ir reduciendo ese monto por tercios en los próximos tres meses. O sea que, tal como explica Menescaldi, “parte de los dólares que está comprando el BCRA es deuda del sector financiero como capital de trabajo”. Según estimaciones de Eco Go, en estos cuatro meses se ubicará en torno a los u$s6.800 millones ese monto acumulado.

Chouza considera que se trata de “una decisión correcta en pos de normalizar flujos y mostrar una consolidación en los primeros días de Gobierno”, pero advierte que esta medida implica “correr la curva, es decir, patear el flujo uno o cuatro meses hacia adelante”.

Por otro lado, Menescaldi menciona otro elemento que permite al Banco Central que conduce Santiago Bausili comprar dólares en el último tiempo: el hecho de que, en la previa a la devaluación, muchos sectores no liquidaban exportaciones esperando que se diera ese salto cambiario. “Nadie sabía que iba a pasar y no liquidaban. Entonces, hay un excedente en torno a los u$s2.500 millones que estaba pendiente de liquidar y que, ahora está entrando”, apunta.

No obstante, hay consenso entre los analistas en que estos factores son transitorios y no garantizan un sendero largo de compra de dólares hacia adelante. Así lo plantea Rodríguez cuando señala que “la recomposición de reservas que se logró desde que asumió el nuevo gobierno tiene mucho de transitoria y no resulta aún producto de una normalización del mercado cambiario y de los flujos de comercio exterior”.

Según su mirada, estos factores que hoy resultan favorables para la compra de dólares empezarán a cambiar sobre fines de enero, “preanunciando más tensiones en el mercado y dificultades para el BCRA”.

“Sobre todo, el hecho de patear el pago de importaciones y el ingreso del remanente de liquidaciones no realizadas previamente son transitorios”, advierte Menescaldi, por su parte. Y no descarta que los primeros signos de que se corta esta tendencia se empezarán a ver desde este lunes 15 de enero.

“Es esperable que el próximo mes baje el nivel de ingreso de dólares porque no hay una resolución de fondo del mal funcionamiento del régimen cambiario, sino que se trata de parches para paliar el momento. Lo que se hizo fue comprar tiempo con una devaluación de magnitud, que le da competitividad a nuestro sector exportador a pesar de los impuestos por un tiempo y, por otro lado, se compró tiempo con la decisión de aplazar los pagos”, sostiene Chouza en una línea similar.

La coincidencia es que está haciendo el Gobierno, es “aguantar” hasta el inicio de la liquidación de la cosecha, que se da en Argentina a partir de mediados de marzo y comienzos de abril con más fuerza. Este año, sin la sequía, el campo tiene una oportunidad de recuperarse tras un muy mal año previo, en el que la sequía hizo que ingresaran al país u$s20.000 millones de dólares menos.