Residentes de Nueva York demandan a la OMS por negligencia en el manejo de la pandemia

La OMS es acusada también de grave negligencia por el manejo y respuesta al Covid-19.

Los residentes acusan a la OMS de no declarar de manera inmediata la pandemia, no aconsejar a los miembros sobre la manera de cómo responder al brote y no coordinar una respuesta global o proporcionar pautas de tratamiento para la enfermedad.

"Administró mal la respuesta al virus y las informaciones, se empeñó en encubrir la pandemia en China y contribuyó o causó la posterior propagación del virus en todo el mundo, comprendiendo a los Estados Unidos y al estado de Nueva York", dijeron los residentes Richard Kling, Steve Rotker y Gennaro Purchia, quienes presentaron la acción legal ya que creen haber sido "heridos y dañados por la conducta neglitente de la OMS".

Kling y Rotker son oriundos de la ciudad de New Rochelle, ubicada en el condado de Westchester, donde se produjo el primer brote de la emergencia en el estado de Nueva York.

Si bien, algunos expertos consideran que la demanda probablemente no prospere ya que la ley estadounidense ofrece "inmunidad funcional" a instituciones como la Organización Mundial de la Salud; en este caso el litigio puede resultar funcional a la política de ruptura del presidente Donald Trump.