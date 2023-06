Retail Day Latam: nueva edición del mayor evento de consumo masivo

Organizado por Retail Publishing -y con entrada libre y gratuita exclusiva para profesionales del sector- mañana, miércoles 14 de junio, a partir de las 10 se realizará la 21ª edición del Retail Day Latam, el evento que reúne en una sola jornada a los más destacados referentes del sector supermercadista, del retail y la industria. Es, además, el mayor evento de consumo masivo food y non food de la región.

El auditorio del Retail Day Latam también contará con la presencia de calificados analistas, muchos de ellos de las principales consultoras del país: Martín Tarrío, Socio de PWC Argentina; Guillermo Oliveto, CEO de Consultora W; Osvaldo del Río, Director de Scentia Consulting; Javier González, Líder comercial de Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay de The Nielsen Company at Nielsen IQ; Luis Salcedo, Senior Partner at McKinsey &Company y Claudio Zuchovicki, Economista, entre otros especialistas. También se podrá escuchar a ejecutivos como Rafael Soto, CEO de MODO y Federico Braun, CoFounder de Bintelligenz, quienes aportarán su conocimiento para entender la coyuntura y analizar hacia dónde va la comercialización y distribución este año.

A lo largo de la jornada se tratarán los temas clave del sector y, como todos los años, al final de las disertaciones se realizará la entrega de premios. Como cierre este año contará con la presencia del ilusionista Juan Ordeix.