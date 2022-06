Retegui no acompañará a Tevez

“Es incompatible mi función (como secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad) y trabajar con Tevez en Rosario Central”, declaró Retegui. “Hace cinco o seis días que no duermo. Quiero aclarar que primero soy amigo personal de Carlos (Tevez) y lo quiero con el corazón. Hace una semana Rosario Central, uno de los más grandes del mundo y con una hinchada majestuosa, nos llamó y la verdad es que lo voy a acompañar siempre que me lo permita el gobierno de la Ciudad y la secretaría de Deportes. Pero no puedo dejarla de la noche a la mañana”, aseguró en charla con TyC Sports,