Retener es la cuestión

Una noticia importante de los EE.UU. corrió por los recintos de operaciones, pues elevó el alerta por viajes en cruceros y pide evitarlos aun a los vacunados, por su parte el petróleo de Texas cerró con una suba del 0,6% hasta 77,9 dólares por barril y el mercado accionario en general tuvo un comportamiento errático.

Así las cosas, el índice Dow Jones finalizó en 36.398,08 puntos perdiendo 0,25%, el S&P500 se situó en los 4-780,15 puntos bajando 0,27% y el Nasdaq Composite depreciándose el 0,16% llegó a los 15.741,6 puntos.

Silicon Valley es conocido por atraer a los mejores talentos pero no es solo atraerlos hay que retenerlos, por ello Apple otorgó bonificaciones en acciones por un importe que oscila entre los 50.000 a 180.000 dólares a sus mejores ingenieros para evitar que decidan dejar las firma y emigrar a la competencia como Meta (Facebook).

Según analistas por estos días la compañía informó a algunos ingenieros en diseño de silicio hardware y grupos selectos de software bonificaciones mediante operaciones de bonos fuera de ciclo que se emiten como unidades de stock restringidas. Las acciones se consolidan durante cuatro años, lo que proporciona un incentivo para permanecer en la megaempresa.

Muchos de los ingenieros recibieron el beneficio que fue presentado por la gerencia como una recompensa para los de alto desempeño.

Apple está librando una guerra de talentos con empresas en Silicon Valley y más allá, con Meta emergiendo como una amenaza particular. La firma ha contratado a unos 100 ingenieros de Apple en los últimos meses, pero no ha sido una calle de un solo sentido: también atrajo a empleados claves de Meta es probable que las dos compañías se conviertan en rivales feroces en los auriculares y relojes inteligentes de realidad virtual y aumentada, y ambas planean lanzamientos importantes en los próximos años. El programa de bonificación molestó a algunos ingenieros que no recibieron las acciones y creen que el proceso es arbitrario.