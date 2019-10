Ricardo Alfonsín: "La diferencia que tengo con otros radicales es que mis reuniones se saben"

Además, Alfonsín hizo hincapié en la necesidad de “terminar con la grieta”. En tal sentido señaló que próximamente se reunirá con el candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández. “La diferencia que tengo con otros radicales es que mis reuniones se saben”, señaló.

Periodista: En diciembre la UCR deberá renovar sus autoridades, ¿qué expectativas tiene?

Ricardo Alfonsín: Me preocupa más el presente. Me da un poco de vergüenza ponerme a hablar de qué es lo que tiene que hacer la UCR el año que viene frente a tantos problemas, tantas dificultades que tiene la sociedad. Muchos ciudadanos y ciudadanas están padeciendo las consecuencias de una política que, por mejor inspirada que esté, ya habíamos dicho que no iba a dar respuesta a la gente, y el tiempo nos terminó dando la razón.

P.: ¿Qué cosas le preocupan del presente?

A.: La pobreza, la inflación, el nivel de la deuda, los niveles de la recesión económica, cómo vamos a sortear todos estos problemas. Me hubiera gustado que la el partido hubiera propuesto en este gobierno un programa como el del Frente de Todos para combatir el hambre, que lo hubiera incluso consensuado con otros partidos políticos.

P.: Así y todo el radicalismo ocupa un rol en el entramado político, como para poder torcer esto que describe…

A.:El poder lo tuvo desde 2015 y no lo ejerció, nunca aprovechó ese margen de maniobra. Más allá de que haya tenido buenas intenciones, lo que hizo en estos años fue actuar como un convidado de piedra. Si, como pedíamos muchos radicales se hubiera exigido ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones, seguramente hubieran podido evitar muchos horrores y hoy la Argentina sería distinta, y el futuro también sería diferente.

P.: ¿Cómo ve el posmacrismo? ¿Cree que la UCR va a escindirse de Juntos por el Cambio?

R.A.: A mí lo que me importan son las ideas, el PRO es lo que es por ellas. Si mañana Macri, Peña o Durán Barba dejaran el PRO, igualmente seguiría siendo el PRO, salvo que cambien de ideas. Me preocupa que escucho debatir a algunos radicales sobre si debemos o no continuar con este frente, pero el punto es si las ideas van a seguir siendo las mismas, porque de otra forma no encuentro mucha justificación para insistir en un frente que se creó el 2015 porque había razones históricas que lo justificaban.

P.: Pero entonces, ¿ya no hay razones que lo justifiquen?

A.:No me importa el futuro del partido, lo que me importa es el presente del partido. Más allá de la política de alianzas que decida, que recién se va a decidir cuando se reúna la Convención Nacional, me parece importante que el partido trabaje para contribuir a la solución de los problemas de los argentinos. La UCR debe trabajar también para terminar con la grieta, no para azuzarla, porque la grieta tiene costos que pagan los sectores más humildes de la sociedad.

P.: Y en esta tarea, ¿usted viene dialogando con los distintos espacios políticos?

A.:He conversado con Alberto antes de que fuera candidato y después seguí el diálogo con Santiago Cafiero, con quien he acordado un encuentro para más adelante con Fernández. La diferencia que tengo con otros radicales es que mis reuniones se saben.

P.: ¿Cuál es su opinión sobre el grupo de radicales que integran el Frente de Todos?

A.:No pertenecen a la UCR, porque pertenecer no es sólo compartir las ideas del partido. Es estar afiliado a una institución que tiene una serie de normas que regulan su funcionamiento interno y establecen derechos y obligaciones para sus afiliados. Quien no está afiliado no pertenece al partido.

P.: Durante la última Convención Nacional se observó una disconformidad muy grande del llano de correligionarios hacia los dirigentes.

A.:Hay una distancia muy grande, nunca he visto una distancia tan grande entre las conducciones y la base militante, ni un partido tan alejado entre su distancia con los representados. Aunque se esté motivado por las mejores intenciones, callarse la boca no es bueno para la política, ni para nadie. Los errores no deben ser callados, deben ser señalados.

P.: ¿Qué dirigentes radicales le gustaría que conduzcan?

A.:No voy a decir nombres. Estoy más abocado por el presente y por reparar los daños que hemos hecho en el pasado.

P.: ¿Cree que será una tarea fácil la de reparar los daños de los últimos años?

A.:Depende. Si lo único que nos preocupa es el partido en tanto herramienta electoral entonces sí, va a estar difícil. Si nos interesa el partido en tanto conjunto de ideas y somos fieles con ellas, entonces la sociedad va a volver a confiar en nosotros.

P.: El oficialismo prepara una marcha en el Obelisco para este sábado y ya hay quienes afirman que se intenta conseguir una épica alfonsinista.

A.:No sé, habría que preguntarles a los que dicen eso.

P.: ¿Cree que las movilizaciones de Macri por todo el país funcionan para dar vuelta el resultado de las primarias?

A.:Creo que la elección se define en función de otras cosas. Los que van a la caravana votan, pero no van a estar todos los que votan allí, de manera que sacar conclusiones a partir de eso me parece que es errado.