Rionegrino trans de 6 años accedió a DNI que reconoce nueva indentidad

“Es un antecedente positivo, que va a abrir las puertas de más infancias trans, que siempre existieron, pero que no tuvieron la posibilidad de ser escuchadas. Es un trabajo satisfactorio porque ves el cambio; la felicidad y la alegría que se puede dar a una infancia, sólo por oírlos”, sostuvo el referente del área en el Consejo Provincial de la Mujer, Facundo Somerville.

Fernanda, la mamá de Nino, en tanto, explicó que se trató de un proceso largo, que comenzó hace más de dos años: “Vimos la insistencia, el marcar determinadas preferencias hacia el género opuesto y escucharlo, entender que no estaba confundido, que no fue solo una etapa, porque las etapas no duran años como sucedió con él”. “Las infancias trans siempre existieron, pero ahora hay familias que escuchan y acompañan a esos niños y niñas para que puedan ser libres y felices”, agregó.

En ese aspecto, la madre destacó el respeto con el que fue tratado Nino en todos sus ámbitos, como el barrio o la escuela. “Los que menos conflictos tuvieron fueron los chicos de su edad”, aseguró.

El de Nino es el quinto cambio registral que se realiza en Río Negro a menores de edad, con el acompañamiento legal del área de Diversidad.