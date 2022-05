River empató con Fortaleza y puso un pie en octavos de final

De ahí en adelante, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda tuvieron las más claras del primer tiempo, pero se toparon con una soberbia actuación de Franco Armani, quien tapó dos disparos con destino de gol de Lucas Lima. En el complemento, el encuentro se hizo más de ida y vuelta y River no sufrió tanto el asedio del local. A los 32’, Fortaleza pidió penal por una infracción de Héctor David Martínez sobre Renato Kayser, pero el árbitro uruguayo Esteban Ostojich no lo convalidó. A raíz de esa jugada, Silvio Romero -quien ya había sido reemplazado- fue expulsado por excederse en el reclamo. Finalmente el marcador no se volvió a mover y el encuentro terminó en tablas.