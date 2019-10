River tiene todo listo: Gallardo confirmó los once para visitar a Boca

"Llegamos en un buen momento, es ideal tener un plantel con jerarquía y a todos los delanteros sanos. En Madrid sólo estaba Pratto y tuvo que jugar Julián Álvarez, que tenía 18 años. Estamos contentos con cómo llegamos ahora", indicó el DT este mediodía en el estadio Monumental, donde está concentrado el plantel de River.

En cuanto al equipo, Gallardo confirmó que será el mismo que ganó 2-0 en la ida el 1 de octubre pasado, y advirtió: "Tengo cartas en el banco, porque si tengo que hacer alguna modificación tengo las variantes para hacerlo, es un banco fuerte".

"No me manejo de una forma establecida todo el tiempo, a veces puedo guardar algunas cosas y a veces no tengo la necesidad, estoy convencido y tengo la seguridad de que los jugadores son los que mejor están para responder", explicó Gallardo cuando fue consultado sobre el equipo que pondrá en cancha.

De este modo, el once del "Millonario" será con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Matías Suárez y Rafael Borré.

Gallardo se refirió además a las sensaciones del grupo: "Siempre está esa adrenalina que uno siente cuando vamos a vivir un partido como estos. Estamos bastantes sólidos porque hemos vivido situaciones como éstas, nosotros de lo malo aprendemos y nos fortalecemos".

Al ser consultado sobre el temor que le puede causar al rival, consideró que "el futbolista en sí no es de temer pero sí tienen respeto y es el respeto que ha generado este equipo, partido tras partido y año tras año, porque sostenerse durante mucho tiempo es lo más complicado".

En cuanto al tiempo de espera del partido, el entrenador señaló que "siempre se hace muy largo cuando hay que jugar una revancha dos o tres semanas después, pero tocó así el calendario. Había que jugar partidos en el medio y gestionar las cargas de los futbolistas, pero llegamos en un buen momento".

En cuanto al posible desarrollo del juego, dijo que "el partido se puede presentar de muchas maneras y las tengo en la cabeza, hay que ver porque el rival está obligado a atacar y nosotros sabemos que si hacemos un gol los vamos a complicar, la idea es ir a buscarlo".

"Para nosotros ha sido fundamental mantener la base del equipo campeón de América, pudimos mantener la gran base y eso nos permitió sostenernos con ese hambre de seguir insistiendo e ir por más. Me gusta y me identifica como juega el equipo".

Al ser consultado por Juan Fernando Quintero, quien estará en el banco de suplentes, sostuvo que "está bien, técnicamente está intacto. Está con muchísimas ganas y habrá que ver cuáles son los momentos del partido favorables para sus características".

Finalmente, el "Muñeco" dejó un mensaje para los hinchas de River: "Que sigan creyendo en este equipo. Ese es mi mensaje y es lo que la gente cree. Con eso me alcanza", concluyó.