Alberto Fernández opinó sobre la decisión de River de no jugar

"Como soy futbolero, sé que hay una disputa entre River y los otros clubes, pero me parece que quisieron cargar en River una actitud individual que, en verdad, tuvo más que ver con lo que pasó con un jugador de la Reserva que con la decisión de no jugar al fútbol", comprendió en una entrevista con radio Mitre.

"Lo que dijo (River, en un comunicado) fue: cierren las instalaciones del club y no juego porque no sé si este caso es coronavirus y puede haber otro infectado. No es que planteó: 'no juego por el público'", interpretó.

El partido con Atlético Tucumán debía jugarse ayer desde las 17.45 a puertas cerradas en el Monumental, pero la noche anterior, el club emitió una comunicación oficial en la que adelantó que no se presentaría por los síntomas compatibles de coronavirus que registró el futbolista Thomas Rodríguez. Además, anunció el cierre de sus instalaciones por tiempo indeterminado.

La Superliga envió una escribana al estadio para comprobar que ni el árbitro Germán Delfino ni la delegación visitante podían ingresar y avisó que elevará el informe al Tribunal de Disciplina para que evalúe la sanción pertinente.

Finalmente, el presidente sentó posición sobre la continuidad del fútbol en el país: "A mí parece que el fútbol, como cualquier espectáculo que nuclea gente, hoy en día es bueno que no lo hagamos. Si quiere jugar a puertas cerradas, espléndido. Si la televisión, además, accede a que se transmita para que todos lo disfruten, aún lo que no tiene codificación, mejor aún".