Roberto Lavagna: "Cambiemos y el Frente de Todos son socios en ampliar la polarización"

Lavagna hizo hincapié en terminar con la polarización que domina el escenario político argentino al señalar que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos "son socios en la tarea de amplificar la polarización" y agregó que "la tarea de cerrar la grieta no es fácil. Los polos tienen dinero, poder, pero nosotros vamos a seguir para adelante".

"Lo que buscábamos cuando creamos este espacio era que los argentinos tuvieran una alternativa que no los obligara a votar entre lo malo y lo peor o lo peor y lo malo. Las sociedades polarizadas como la nuestra no crecen y la democracia día a día se va degradando un poco más", dijo y amplió: "Estos procesos no son fáciles cuando no llevás el caballo del comisario".

Por otro lado, Lavagna sostuvo que el desafío que deberá hacer frente un futuro gobierno es "poner en marcha a la economía" ya que "Argentina está parada hace ocho años y tiene todo lo que hace falta" para ponerla a andar.

Lavagna Urtubey.jpg Urtubey y Lavagna cerraron su campaña en Salta.

Uno de los puntos fuertes de la plataforma de Consenso Federal tiene que ver con la situación de emergencia alimentaria que atraviesa el país. En ese sentido sostuvo que "el derecho humano fundamental que está siendo violado en Argentina es el hambre de los niños y jóvenes".

En tanto que Urtubey, a su turno, remarcó: “Tenemos que poner de pie a la Argentina y eso se hace con dignidad".

"Nos han robado el presente, nos han hipotecado el futuro y han querido quebrar este pueblo, pero este pueblo no se quiebra y sabe de luchas", dijo haciendo referencia a las batallas de los pueblos originarios norteños contra las tropas realistas.

Marco Lavagna, candidato a diputado nacional por Consenso Federal, participó este jueves del cierre de campaña en la capital salteña y habló con Ámbito. Allí sostuvo que, sea cual sea el resultado de las elecciones de este domingo, continuarán “construyendo un espacio con una agenda propia en el Congreso”.

"Vamos a trabajar proponiendo un rumbo de país, gane quien gane. Vamos a seguir construyendo un espacio con una agenda propia en el Congreso", aseveró el economista, hijo del candidato presidencial y exministro de Economía Roberto Lavagna.

En cuanto a la dinámica que tendrá el bloque de Consenso Federal en el parlamento, el actual diputado que busca renovar su banca sostuvo que "no vamos a caer en la polarización que proponen ambos candidatos".

En las últimas semanas, las dificultades para transformar en votos el proyecto político de Consenso Federal hizo mella en al interior de la fuerza y aceleró la salida de distintos candidatos a intendentes bonaerenses hacia otros espacios. Los portazos se dieron en las localidades de Lobos, Cañuelas y Morón.

Marina Cassese dejó su postulación en Morón y llamó a votar por Lucas Ghi, del Frente de Todos. En tanto que Efraín Marro, en Lobos, y Pablo Campos, en Cañuelas, optaron por bajarse de la contienda y apoyar a Cambiemos.

Consenso Federal alcanzó el 8,3% de los votos en las primarias de agosto ubicándose como la tercera fuerza en la contienda electoral. Sin embargo, las propuestas económicas y políticas de la plataforma no lograron obtener el apoyo esperado, entre otro puntos por la fuerte polarización que encarnaron el oficialismo de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. "Vamos por mucho más el domingo y por más en término de futuro", cerro Lavagna.